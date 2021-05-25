Врачу Галине Федоровой предлагают дать звание «Почетный гражданин города Пскова»

Коллектив городской поликлиники предложил удостоить званием «Почетный гражданин города Пскова» врача, заведующую кабинетом ультразвуковой диагностики подразделения №2 Галину Федорову. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ.
Добавим, что почти 50 лет Галина Федорова работает в здравоохранении, с тех пор, как в 1974 году окончила Ярославский медицинский институт. Свой трудовой путь она начинала врачом-интерном в Псковской городской больнице, затем - врачом-терапевтом, заведующей терапевтическим отделением. Долгие годы она занимала должность заместителя главного врача по медицинской части Псковской городской поликлиники №2.
С 2011 года заведует кабинетом УЗД подразделения №2 Псковской городской поликлиники, совмещая должность врача УЗД.
Галина Федорова награждена почетными грамотами администрации Пскова, неоднократно - грамотами комитета здравоохранения Псковской области. Отличник здравоохранения Российской Федерации.
Напомним, по инициативе главы города Елены Полонской в целях повышения значимости и максимальной открытости акта присвоения звания «Почетный гражданин города Пскова» горожане, трудовые и общественные коллективы приглашаются к участию в процесс выдвижения кандидатов на звание «Почетный гражданин города Пскова».
Свои предложения можно присылать до 25 мая на адрес электронной почты pressa@pskovgorod.ru. После этого в группе в соцсети «ВКонтакте» «Псковской Ленты Новостей» состоится голосование за кандидатов. Имена претендентов, набравших максимальное количество голосов, будут переданы в общественную комиссию по рассмотрению предложений о присвоении почетного звания.
Выдвижение кандидатов на присвоение почетного звания осуществляется по инициативе:
- трудовых коллективов предприятий, учреждений, организаций независимо от формы собственности;
- общественных, профсоюзных политических, религиозных организаций;
- граждан города;
- администрации города.