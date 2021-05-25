Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Школьников научат, как стать миллионерами
конкурс - застройка Четырех углов
БОПЭТ цифры и факты
Акция «Импортируй с нами!»
Работа есть: ООО «ПсковАгроИнвест»
Лицей Ростелекома
Модно и практично
Для чего это нужно и где установить?
Кольцо с дровяником
Телефон прямого эфира 56-73-72
 
 
 
ещё Общество 25.05.2021 11:391 За сутки в Псковской области коронавирус выявлен у 51 человека 25.05.2021 17:390 Возможности сервиса Сбер Еаптека презентовали в Пскове 25.05.2021 17:310 Многодетная мать получила рекордное количество номинаций на конкурсе «Миссис Великие Луки» 25.05.2021 17:100 Врачу Галине Федоровой предлагают дать звание «Почетный гражданин города Пскова» 25.05.2021 16:530 Создать надзорные органы за решениями судов предложил бывший замгубернатора Псковской области 25.05.2021 16:410 Алексей Севастьянов предложил разработать проекты для благоустройства типовых дворов
 
 
 
Самое популярное 20.05.2021 12:305 Гидрометцентр спрогнозировал окончательное наступление летней погоды в Псковской области 19.05.2021 13:5327 В областном комитете по образованию сменился председатель 23.05.2021 13:2213 В Псковской области из-за недовольства родителей могут изменить формат выпускных 18.05.2021 15:514 Названа официальная причина госпитализации детей в Великих Луках 19.05.2021 14:165 Новый руководитель областного комитета по образованию прокомментировал свое назначение
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Врачу Галине Федоровой предлагают дать звание «Почетный гражданин города Пскова»

25.05.2021 17:10|ПсковКомментариев: 0

Коллектив городской поликлиники предложил удостоить званием «Почетный гражданин города Пскова» врача, заведующую кабинетом ультразвуковой диагностики подразделения №2 Галину Федорову. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ. 

«Галина Васильевна (Федорова - ред.) - профессионал высокого класса. Она отличный организатор. Занимая должность начальника медицинской службы поликлиники №2, она отлично организовала лечебный процесс самой крупной поликлиники Пскова, обсуживающей 70 тысяч человек, проживающих на Завеличье, - отметила главный врач поликлиники Галина Неваленная. - Помимо таланта руководителя, у нее талант доктора, преданного своему делу, и хорошего наставника для молодежи. Галина Васильевна (Федорова - ред.) пользуется абсолютным авторитетом среди пациентов и коллег. Это человек, который достоин уважения за свой труд».

Добавим, что почти 50 лет Галина Федорова работает в здравоохранении, с тех пор, как в 1974 году окончила Ярославский медицинский институт. Свой трудовой путь она начинала врачом-интерном в Псковской городской больнице, затем - врачом-терапевтом, заведующей терапевтическим отделением. Долгие годы она занимала должность заместителя главного врача по медицинской части Псковской городской поликлиники №2.

С 2011 года заведует кабинетом УЗД подразделения №2 Псковской городской поликлиники, совмещая должность врача УЗД.

Галина Федорова награждена почетными грамотами администрации Пскова, неоднократно - грамотами комитета здравоохранения Псковской области. Отличник здравоохранения Российской Федерации.

Напомним, по инициативе главы города Елены Полонской в целях повышения значимости и максимальной открытости акта присвоения звания «Почетный гражданин города Пскова» горожане, трудовые и общественные коллективы приглашаются к участию в процесс выдвижения кандидатов на звание «Почетный гражданин города Пскова».

Свои предложения можно присылать до 25 мая на адрес электронной почты pressa@pskovgorod.ru. После этого в группе в соцсети «ВКонтакте» «Псковской Ленты Новостей» состоится голосование за кандидатов. Имена претендентов, набравших максимальное количество голосов, будут переданы в общественную комиссию по рассмотрению предложений о присвоении почетного звания.

Выдвижение кандидатов на присвоение почетного звания осуществляется по инициативе:

- трудовых коллективов предприятий, учреждений, организаций независимо от формы собственности;
- общественных, профсоюзных политических, религиозных организаций;
- граждан города;
- администрации города.

Теги: #врачи #псков #псковская городская поликлиника #почетный гражданин
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Какие последствия, на ваш взгляд, повлечет обнаружение в Псковской области индийского штамма коронавируса?
В опросе приняло участие 67 человек
Сюжет: Почетный гражданин Пскова - 2021 Врачу Галине Федоровой предлагают дать звание «Почетный гражданин города Пскова» Учителю Марине Ивановой предлагают присвоить звание «Почетный гражданин Пскова» Кандидатура Елены Косенковой выдвинута на звание «Почетный гражданин города Пскова» Звание «Почетный гражданин Пскова» могут присвоить Раисе Кузиной Псковская Лента Новостей проведет голосование за кандидатов на звание почетного гражданина города
25.05.2021, 18:211 Депутат Госдумы рассказал о тратах при зарплате в 400 тысяч рублей 25.05.2021, 18:000 «Экопром» выступил партнером Открытого чемпионата по тактической стрельбе 25.05.2021, 17:450 Со слоном и мухой сравнил псковский чиновник федеральные и региональные торговые сети 25.05.2021, 17:390 Возможности сервиса Сбер Еаптека презентовали в Пскове
25.05.2021, 17:310 Многодетная мать получила рекордное количество номинаций на конкурсе «Миссис Великие Луки» 25.05.2021, 17:240 Двое великолучан на улице ограбили пожилого мужчину 25.05.2021, 17:211 Александр Борисов о старте предварительного голосования и работе псковской команды «Единой России» 25.05.2021, 17:180 Антон Минаков: Политическим популизмом в Псковской области мы не занимаемся
25.05.2021, 17:100 Врачу Галине Федоровой предлагают дать звание «Почетный гражданин города Пскова» 25.05.2021, 16:530 Создать надзорные органы за решениями судов предложил бывший замгубернатора Псковской области 25.05.2021, 16:430 Встреча воздухоплавателей в Великих Луках состоится без массовых мероприятий 25.05.2021, 16:410 Алексей Севастьянов предложил разработать проекты для благоустройства типовых дворов
25.05.2021, 16:310 Псковская область занимает 26 место среди регионов РФ по развитию конкуренции 25.05.2021, 16:280 Более 55 тысяч жителей Псковской области сделали первую прививку от COVID-19 25.05.2021, 16:270 Работать и зарабатывать: почему трудиться в «ПсковАгроИнвест» выгодно 25.05.2021, 16:210 Юрий Сорокин: Государство должно поощрять частные инициативы
25.05.2021, 16:140 Псковичам рассказали об упрощенных правилах оформления компенсации по уходу 25.05.2021, 16:100 Эксперт Минстроя дала оценку работам по благоустройству Пскова 25.05.2021, 16:060 Порядок беззаявительного предоставления льгот по транспортному налогу уточнят в законодательстве 25.05.2021, 16:051 Сотрудники Центра хозобеспечения псковского УМВД подозреваются в мошенничестве
25.05.2021, 15:581 Последние звонки прозвенели в школах Великих Лук 25.05.2021, 15:540 Сократить «армию чиновников-дармоедов» предложил Олег Брячак 25.05.2021, 15:520 Псковичей приглашают поучаствовать в семейном квесте 25.05.2021, 15:400 Александр Котов: Голосование за объекты благоустройства - это пример диалога власти с гражданами
25.05.2021, 15:350 Звание «Почетный гражданин города Пскова» предлагают присвоить Ольге Василенко 25.05.2021, 15:260 СберИндекс: Общепит полностью восстановился после пандемии 25.05.2021, 15:171 Олег Брячак: Сильный, здоровый человек — залог мощного государства 25.05.2021, 15:101 КамАЗ и «‎Киа» столкнулись на площади Героев-десантников в Пскове
25.05.2021, 15:070 Алексей Кириллов призвал искать дополнительные источники финансирования на благоустройство 25.05.2021, 15:000 Уголовное дело возбудили по факту смертельного ДТП в Порховском районе 25.05.2021, 14:581 Олег Брячак объяснил, почему справедливый базовый доход - хорошая идея 25.05.2021, 14:510 Псковичка не справилась с чувством стыда и призналась в краже телефона
25.05.2021, 14:420 Дмитрий Быстров: Островичи активно голосуют за объекты благоустройства 25.05.2021, 14:390 Курсы по сценической речи пройдут в Псковском драмтеатре 25.05.2021, 14:340 Справедливый базовый доход предлагает ввести партия «Справедливая Россия» 25.05.2021, 14:300 Пскович украл колеса с автомобиля «Рено»
25.05.2021, 14:255 «Коронавирус уже всех достал»: Антон Минаков призвал псковичей привиться 25.05.2021, 14:200 «ПсковАгроИнвест» стал спонсором Открытого чемпионата по тактической стрельбе 25.05.2021, 14:150 «Эхономика»: Господдержка бизнеса — миф или реальность? ВИДЕО 25.05.2021, 14:142 Александр Котов призвал бороться с вандализмом
25.05.2021, 14:000 Псковичей приглашают на мастер-класс по оформлению книг 25.05.2021, 13:550 Пскович похитил кошелек из тележки в супермаркете 25.05.2021, 13:470 Более 3 тысяч псковичей приняли участие в электронном предварительном голосовании «Единой России» 25.05.2021, 13:404 Первый российский регион ввел обязательную вакцинацию от коронавируса
25.05.2021, 13:390 Легенды русского рока выступят на главной сцене «Нашествия-2021» 25.05.2021, 13:330 Алексей Севастьянов рассчитывает на победу привокзального сквера в голосовании по благоустройству 25.05.2021, 13:290 Фотофакт: В Великих Луках «‎Мерседес» припарковали на ступеньках 25.05.2021, 13:181 Александр Братчиков проголосовал за благоустройство территории «Шталага» в Пскове
25.05.2021, 13:140 Новгородский художник откроет выставку народной куклы в Пскове 25.05.2021, 13:055 На благоустройство дворов в Псковской области требуется 8-10 млрд рублей 25.05.2021, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Эхономика» с Сергеем Зуевым 25.05.2021, 12:520 Сбербанк снизил ставки по программе льготной ипотеки
25.05.2021, 12:470 Александр Котов призвал псковичей активнее участвовать в голосовании по объектам благоустройства 25.05.2021, 12:400 Горводоканал сыграет в футбол с Псковскими теплосетями 25.05.2021, 12:340 Арест «Мерседеса» сподвиг жителя Новоржевского района выплатить долг 25.05.2021, 12:310 Грузия откроет сухопутные границы с 1 июня
25.05.2021, 12:200 Подвергший опасности пассажира невельский автомобилист лишился водительских прав 25.05.2021, 12:110 Программа детского туристического кешбэка стартовала в Псковской области 25.05.2021, 12:070 Скончалась одна из пострадавших в ДТП в Порховском районе 25.05.2021, 12:051 Глава Счетной палаты предложил способ победить бедность в России за 3-4 года
25.05.2021, 11:572 Учителю Марине Ивановой предлагают присвоить звание «Почетный гражданин Пскова» 25.05.2021, 11:500 Выводок лисят заснял житель Печорского района 25.05.2021, 11:440 Кратковременные дожди прогнозируют в Псковской области 26 мая 25.05.2021, 11:440 Железнодорожный переезд перекроют в Великих Луках 28 мая
25.05.2021, 11:391 За сутки в Псковской области коронавирус выявлен у 51 человека 25.05.2021, 11:330 Опубликованы фото и видео с места ДТП в Порховском районе с четырьмя пострадавшими 25.05.2021, 11:300 Колбаса на вокзале: пскович отправится под суд за попытку расплатиться чужой картой 25.05.2021, 11:260 От Петербурга до Кюрасао: Tele2 изучила, куда ездили псковские абоненты на майские праздники
25.05.2021, 11:210 Число жертв коронавируса в Псковской области увеличилось до 396 25.05.2021, 11:110 Дмитрий Шахов отметил красноярский опыт по ресоциализации осужденных 25.05.2021, 11:030 Начинается видеотрансляция круглого стола «Комфортная городская среда» 25.05.2021, 10:530 «Эхономика»: Господдержка бизнеса — миф или реальность?
25.05.2021, 10:470 Строить выгодно: свежие скидки и акции от «Стройбазы на Алмазной» 25.05.2021, 10:421 Уголовное дело возбудили в Пскове из-за тысячерублевой фальшивки 25.05.2021, 10:390 Более 260 километров дорог отремонтируют в Псковской области за 3 года 25.05.2021, 10:310 Антон Минаков и Сергей Литвиненко станут гостями программы «Гайд-парк»
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.