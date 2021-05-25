Общество

Врачу Галине Федоровой предлагают дать звание «Почетный гражданин города Пскова»

Коллектив городской поликлиники предложил удостоить званием «Почетный гражданин города Пскова» врача, заведующую кабинетом ультразвуковой диагностики подразделения №2 Галину Федорову. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ.

«Галина Васильевна (Федорова - ред.) - профессионал высокого класса. Она отличный организатор. Занимая должность начальника медицинской службы поликлиники №2, она отлично организовала лечебный процесс самой крупной поликлиники Пскова, обсуживающей 70 тысяч человек, проживающих на Завеличье, - отметила главный врач поликлиники Галина Неваленная. - Помимо таланта руководителя, у нее талант доктора, преданного своему делу, и хорошего наставника для молодежи. Галина Васильевна (Федорова - ред.) пользуется абсолютным авторитетом среди пациентов и коллег. Это человек, который достоин уважения за свой труд».

Добавим, что почти 50 лет Галина Федорова работает в здравоохранении, с тех пор, как в 1974 году окончила Ярославский медицинский институт. Свой трудовой путь она начинала врачом-интерном в Псковской городской больнице, затем - врачом-терапевтом, заведующей терапевтическим отделением. Долгие годы она занимала должность заместителя главного врача по медицинской части Псковской городской поликлиники №2.

С 2011 года заведует кабинетом УЗД подразделения №2 Псковской городской поликлиники, совмещая должность врача УЗД.

Галина Федорова награждена почетными грамотами администрации Пскова, неоднократно - грамотами комитета здравоохранения Псковской области. Отличник здравоохранения Российской Федерации.

Напомним, по инициативе главы города Елены Полонской в целях повышения значимости и максимальной открытости акта присвоения звания «Почетный гражданин города Пскова» горожане, трудовые и общественные коллективы приглашаются к участию в процесс выдвижения кандидатов на звание «Почетный гражданин города Пскова».

Свои предложения можно присылать до 25 мая на адрес электронной почты pressa@pskovgorod.ru. После этого в группе в соцсети «ВКонтакте» «Псковской Ленты Новостей» состоится голосование за кандидатов. Имена претендентов, набравших максимальное количество голосов, будут переданы в общественную комиссию по рассмотрению предложений о присвоении почетного звания.

Выдвижение кандидатов на присвоение почетного звания осуществляется по инициативе:

- трудовых коллективов предприятий, учреждений, организаций независимо от формы собственности;

- общественных, профсоюзных политических, религиозных организаций;

- граждан города;

- администрации города.