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Общество

Псковский губернатор отметил беспрецедентный уровень федеральной поддержки

27.05.2021 11:19|ПсковКомментариев: 0

Уровень федеральной поддержки в непростом 2020 году оставался на беспрецедентно высоком уровне. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, выступая с отчетом о деятельности администрации региона за прошлый год на 58-й сессии областного Собрания 27 мая, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Губернатор выразил слова благодарности президенту за ряд важнейших для региона решений, а также председателю правительства, коллегам и друзьям Псковской области из всех министерств и ведомств.

«Особая признательность нашим сенаторам – Андрею Анатольевичу Турчаку и Елене Васильевне Бибиковой; и депутату Государственной Думы Александру Николаевичу Козловскому. 2020 год показал, что у Псковской области хорошая профессиональная региональная команда и есть настоящие друзья, на помощь и поддержку которых всегда можно рассчитывать», - отметил он.

Михаил Ведерников рассказал, что благодаря поддержке главы государства в регионе построили полноценную областную инфекционную службу высочайшего класса емкостью 360 коек.

«Многофункциональные медицинские центры полностью покрывают потребности области по лечению от инфекционных заболеваний взрослого и детского населения. Их общая стоимость составила почти 3 млрд рублей», - сказал он.

Губернатор напомнил, что силами Минобороны в стране были построены 30 многофункциональных медицинских центров, 3 из которых появились в Псковской области. «Раньше о таком мы не могли и мечтать», - заметил он.

«В прошлом году была завершена реконструкция Варлаамовского угла и Двора Постникова, - продолжил Михаил Ведерников. - В общей сложности на эти цели было направлено почти 2,3 млрд рублей средств федерального бюджета и 154 млн из внебюджетных источников».

По его словам, после реконструкции они стали одной из важнейших и наиболее аутентичных туристических точек Пскова и всего региона.

«Благодаря поддержке курирующего министра, решению председателя правительства в прошлом году мы закупили 249 новых автобусов для "Псковпассажиравтотранс" на общую сумму 1 млрд 250 млн рублей, - рассказал глава региона. - Администрация области со своей стороны провела работу по модернизации основных фондов предприятия для улучшения условий труда сотрудников – всего на эти цели мы направили более 25 млн рублей».

Также в прошлом году завершили реконструкцию цепных мостов в Острове стоимостью более 300 млн рублей. «Благодаря поддержке Росавтодора, министерства транспорта сбылось то, о чем долгие годы мечтали жители города. Мы возродили одну из ключевых региональных достопримечательностей и сделали ее лучше и эффектнее, чем она когда-либо была», - подчеркнул он.

В прошлом году началась реализация планов в рамках возрождения объектов культурного наследия Псковской области. «Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, которая закономерно сказалась на темпах работ, по основным объектам было заключено 23 договора на сумму 550 млн рублей. Напомню, всего в зоне ответственности АНО 44 наших памятника», - уточнил он.

«Я перечислил лишь несколько основных, наиболее крупных позиций. Но в течение года нам существенно помогали в части закупок ИВЛ и средств индивидуальной защиты, медицинскими кадрами и, наконец, прямой финансовой поддержкой на решение текущих и неотложных вопросов», - добавил Михаил Ведерников.

Теги: #Псковская область #отчет губернатора
Источник: Псковская Лента Новостей
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