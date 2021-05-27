Общество

Около 7 млрд рублей за год направили на соцподдержку жителей Псковской области

На поддержку отдельных категорий граждан в Псковской области за 2020 год было направлено 6,8 млрд рублей, в том числе 4,1 млрд из федерального бюджета. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, выступая с отчетом о деятельности администрации региона за прошлый год на 58-й сессии областного Собрания 27 мая, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Мерами поддержки были охвачены 330 тысяч жителей Псковской области, то есть более половины населения региона», = сказал он.

Были внедрены и новые региональные меры поддержки. «В том числе социальная доплата к пенсии граждан, чье материальное положение ниже величины прожиточного минимума, установленного в Псковской области для пенсионера; ежемесячное пособие на оплату коммунальных услуг в размере 30% платы семьям с тремя и более детьми и с доходом, не превышающим величину прожиточного минимума. Эти же семьи могут получить компенсацию за приобретение месячного проездного билета для обучающихся общеобразовательных учреждений», - рассказал губернатор.

Он напомнил и об освобождении от уплаты транспортного налога за 2019 год для многодетных семей и семей с детьми-инвалидами. «Данная мера социальной поддержки многодетным семьям предусмотрена и на текущий год», - уточнил Михаил Ведерников.

«Фракция КПРФ задавала вопрос по лекарственному обеспечению. Отмечу, что в 2020 году финансирование на обеспечение льготными лекарственными препаратами было значительно увеличено - на 31,6%», - добавил губернатор.