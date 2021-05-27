Общество

Михаил Ведерников: 2020 год стал периодом больших достижений жителей Псковской области

«2020 год был объективно сложным и напряженным, но вместе с тем он стал периодом больших достижений всех жителей Псковской области», - сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на сессии областного Собрания, завершая свой отчет о деятельности за 2020 год, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Наши медики успешно сражаются с угрозой пандемии и продолжают ежедневно спасать жизни. Учителя и воспитатели в сложных, непривычных условиях поддерживают учебный процесс. Сотрудники экстренных служб, энергетики и коммунальщики уверенно справляются со всеми вызовами стихии и чрезвычайными ситуациями. Волонтеры, наша молодежь и студенты, социальные службы продолжают помогать жителям региона и доказывать свое неравнодушие», - перечислил губернатор.

Общественники и НКО привлекли рекордную сумму - более 100 млн рублей - благодаря федеральным конкурсам и грантам. Михаил Ведерников также упомянул ТОСы, которые в этом году реализуют уже более 100 проектов на сумму более 20 млн рублей. «Чтобы поддержать эту активность, мы увеличили финансирование конкурсов ТОС еще на 5 млн рублей. Напомню, в 2019 году мы начинали с 3,5 миллионов», - добавил губернатор.

«Общими усилиями органов власти всех уровней мы поддерживаем эффективную работу, выполняя все поставленные задачи в рамках нацпроектов и государственных программ. Этот список можно продолжить. На благо региона в эти непростые дни трудятся все, и каждый заслуживает искренней благодарности за включенность в работу, помощь и содействие. Год был непростой, но мы справились, и это – результат наших общих усилий. Спасибо всем вам! Рассчитываю, что так будет и дальше», - завершил свой отчет губернатор Михаил Ведерников.