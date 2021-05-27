Общество

Депутаты посоветовали Михаилу Ведерникову больше опираться на местные кадры

Депутаты Псковского областного Собрания посоветовали губернатору региона Михаилу Ведерникову больше опираться на местные кадры. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, такое мнение по итогам отчета главы региона за 2020 год высказали руководитель фракции «Яблоко» Лев Шлосберг и руководитель фракции КПРФ Петр Алексеенко.

По их мнению, местные кадры лучше знают специфику региона и заинтересованы в его процветании, в отличие от ряда чиновников, которые приезжают из других регионах и относятся к работе в Псковской области всего лишь как к ступени в карьерной лестнице.

При этом Петр Алексеенко отметил труд команды Михаила Ведерникова в условиях недостаточного финансирования региона. «При принятии бюджета фракция КПРФ всегда выступает против, потому что для такого региона, как наш, нужно больше финансирования», - констатировал он, рекомендовав Михаилу Ведерникову более настойчиво проводить работу с федеральным центром в части выделения средств региону.

«С одной стороны, мы видим, что проводилась поддержка малообеспеченного населения. Благодаря депутатам областного Собрания, были приняты законы о плате за капремонт жилья, реализуется мусорная реформа, которая нагрузкой легла на избирателей, произошло повышение пенсионного возраста. Нам говорили, то пенсия повысится, но мы этого не увидели. Плюс бесконтрольный рост цен, который не способствует повышению благосостояния населения. Поэтому надо настойчивее работать», - высказал мнение Петр Алексеенко.

«В период губернаторства Андрея Турчака мы вносили предложение признать Псковскую область зоной социального бедствия. Мы видим, что бюджет некоторых регионов на 80% финансируется из федерального бюджета. Если не будем настойчивее в этом направлении работать, наше население будет беднеть и сокращаться», - считает коммунист.

Кроме того, он призвал исполнительную власть более активно взаимодействовать с партиями и общественными организациями в формате диалога.