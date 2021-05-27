Общество

Елена Полонская поблагодарила губернатора за внимание к Пскову

Глава Пскова Елена Полонская в своем Instagram-аккаунте поблагодарила губернатора Псковской области Михаила Ведерникова за внимание к областному центру.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«Сегодня губернатор Михаил Юрьевич Ведерников отчитался перед Псковским областным Собранием о работе за прошедший год, подчеркнув, что 2020 год для всех нас стал временем тяжелых испытаний, беспрецедентных решений и напряженной работы всех органов власти, - отметила она. - Взяв на себя личную ответственность, он в этот ответственный и сложный период так выстроил систему здравоохранения, что она показала свою эффективность: были спасены тысячи жизней, сохранено здоровье десятков тысяч людей, которые получили качественное лечение в новых возведенных больницах».

Елена Полонская подчеркнула, что в этот непростой период глава региона был открыт перед жителями: регулярно проводились штабы, транслировались видеообращения, проходило общение в соцсетях. «Ни один человек не остался без ответа», - заметила она.

«Несмотря на такой тяжелый коронавирусный год, никто не снимал с руководителя региона социальных обязательств, решение задач по сохранению экономики и строительство новых инфраструктурных объектов. Была проведена колоссальная работа с федеральным центром по привлечению дополнительных средств», - продолжила Елена Полонская.

Она напомнила, что в Пскове возвели новые детские сады: «Академия детства», «Ягодка», пристройки к детсадам №44 и №25, «Маленькая страна», детсад в Борисовичах. «Создано около тысячи дополнительных мест для дошкольников!» - уточнила Елена Полонская и добавила, что были построены новые стадионы у лицея «Развитие», 17-й школы, реконструированы «Машиностроитель» и «Локомотив».

«Это и беспрецедентный по объему ремонт городских дорог и магистралей – никогда Псков не знал такой масштабной реконструкции улиц!» - отметила глава города.

«Хочу выразить благодарность губернатору Псковской области Михаилу Юрьевичу Ведерникову за внимание к Пскову, за огромную работу, которая была сделана в прошлом году, и за его неизменную поддержку во всех принципиально важных вопросах», - добавила Елена Полонская.