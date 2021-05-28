Общество

Александр Братчиков: Для решения проблемы второй смены в Пскове надо строить школы

Для решения проблемы второй смены в городе необходимо строительство новых школ. Об этом сообщил глава городской администрации Александр Братчиков, выступая с отчетом о деятельности администрации Пскова в 2020 году на сессии гордумы 28 мая, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«В 2021 году запланировано строительство новой школы на 825 мест по улице Юбилейной, 43-а», - напомнил он депутатам.

Кроме того, Александр Братчиков рассказал, что в 2020 году государственную итоговую аттестацию в форме ЕГЭ в основной период прошли 1 137 выпускников. «Увеличилось количество выпускников, набравших 100 баллов по разным предметам. Всего 99% выпускников 2019-2020 учебного года получили аттестаты о среднем общем образовании», - отметил он.

В 2020-2021 учебном году количество детей, обучающихся во вторую смену, увеличилось на 400 человек. Во вторую смену обучалось 6 203 человека в 20 образовательных учреждениях, что составило 24% от общего количества обучающихся, добавил глава администрации.