Общество

За цифрами в отчете главы администрации Пскова кроются реальные достижения - Елена Полонская

За цифрами в отчете главы администрации Пскова кроются реальные достижения. Об этом сообщила глава Пскова Елена Полонская 28 мая на сессии Псковской городской Думы, предваряя отчет главы городской администрации Александра Братчикова о работе в 2020 году.

Елена Полонская отметила, что отчет - один из ключевых вопросов сессии. Депутаты обсудили его перед сессией на заседаниях комитетов, где задали интересующие вопросы. «Ни один из них не остался без внимания. Отчет получился содержательным и емким», - оценила Елена Полонская. По ее словам, в отчете серьезные цифры, за которыми много реальных достижений.

Глава города констатировала, что Псков хорошеет на глазах, все замечают, как благоустраиваются территории и общественные пространства. Горожане видят новые сады и школы, скоро увидят новые стадионы, площадки и скверы.

Елена Полонская напомнила, что 27 мая с отчетом о работе выступил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. «Михаил Юрьевич во всех принципиально важных вопросах всегда поддерживает Псков. Беспрецедентные средства которые выделяются нашему городу - большая заслуга губернатора и администрации города Пскова», - сказала Елена Полонская.

Она выразила признательность Александру Братчикову за выстраивание эффективного взаимодействия с областной властью, это приносит результаты и способствует развитию города. Елена Полонская сообщила, что горожане довольны, что в этом году меняют лифты в многоквартирных домах, идет масштабная реконструкция улицы Леона Поземского, Октябрьского проспекта, площади Ленина. Сейчас горожане ощущают временные неудобства, но все понимают что это лишь временно явление, заключила Елена Полонская.