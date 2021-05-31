Общество

Неизвестные помешали проведению раскопок на улице Поземского в Пскове

Неизвестные помешали проведению раскопок на улице Леона Поземского в Пскове. Об этом сообщается в инстаграм-аккаунте Археологического центра Псковской области.

По словам археологов, на выходных «какие-то очень добрые люди» выдернули все 150 колышков, которые служили разметкой на планируемом раскопе. Вырванные колышки неизвестные сложили «кучками» на территории раскопа.

«Люди, не надо так делать. Из-за чьей-то очень глупой шутки начало работ на Леона Поземского откладывается, - обратились археологи к жителям города. - Работа двух дней по разбивке раскопок псу под хвост, теперь придется снова выходить и делать разметку, потому что без нее мы начинать раскоп не можем».