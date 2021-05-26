Культура

Псковские археологи проведут раскопки на реконструируемой улице Поземского

Псковские археологи проведут раскопки под снятым асфальтом на улице Леона Поземского в Пскове. Как сообщил корреспонденту Псковской Ленты Новостей начальник отдела полевых исследований Археологического центра Псковской области Александр Михайлов, специалисты предполагают, что на месте археологических работ находится жилая застройка.

Фото здесь и далее: инстаграм-аккаунт Археологического центра Псковской области

По словам эксперта, реконструкции и ремонтные работы в историческом центре Пскова не могут обойтись без археологов, поэтому сейчас в рамках ремонта спасательные археологические исследования проведут от улицы Набат до улицы Александра Невского.

«Мы начинаем этап подготовки, сейчас уже раскопали квадраты, чтобы приступить к исследованиям в районе церкви Воскресения со Стадища. Мы собираемся работать в пределах проезжей части, где недавно дорожники сняли асфальт. Оказалось, что под слоем дорог лежит культурный слой средневекового Пскова», - рассказал Александр Михайлов.

Он добавил, что по разным источникам 17 века Археологическому центру известно, что раньше улица проходила ближе к реке Пскове. «Сейчас улица переместилась, поэтому получается, что под слоем булыжной мостовой остались участки средневекового культурного слоя. По всей видимости, это остатки жилой застройки», - поделился эксперт.

Археологи планируют закончить подготовительный этап и приступить к раскопкам на следующей неделе. Собеседник ПЛН отметил, что после археологических работ здесь проведут новые коммуникационные сети и уложат асфальтовое покрытие.

Несмотря на раскопки, дорогу не будут перемещать на ее прежнее место - ближе к реке Пскове. «Дорога сохранится там, где ее сегодня привыкли видеть псковичи», - уточнил Александр Михайлов.

В раскопках также принимает участие археологический отряд псковских студентов. По словам Александра Михайлова, подобное объединение в 80-х годах существовало на базе бывшего Псковского педагогического института. Новое объединение создали совсем недавно, его основу составляют студенты-историки. «Сейчас ребята проходят этап обучения, вчера у них был первый полевой выход. Мы рассчитываем, что вскоре они получат необходимые знания и навыки и смогут участвовать в раскопках в качестве лаборантов», - рассказал он.