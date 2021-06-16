Общество

Валерий Тюменцев назвал способ застраховать городские объекты от вандализма

В Пскове все большие масштабы приобретает коллективная форма управления жильцами своим имуществом. Об этом сообщил в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) депутат Псковской городской Думы, председатель комитета земельным ресурсам, градостроительству и муниципальной собственности, руководитель центра председателей советов многоквартирных домов Валерий Тюменцев.

«Прежде всего, это более эффективно. Когда жители сами в каком-то виде участвуют в благоустройстве территорий, они более трепетно ухаживают за своим имуществом, и это позволяет им получать более комфортную среду обитания», - пояснил гость студии.

Кроме того, по его мнению, коллегиальное участие граждан в проектах местного значения страхует от вандализма. «В Пскове было реализовано много замечательных проектов, в том числе с участием администрации города и депутатов, за счет бюджетных средств, и в течение короткого времени сделанное разрушается деструктивными личностями. Обидно смотреть, особенно учитывая, сколько усилий прикладывается властями. Это ж непростой путь - от идеи до реализации», - заметил Валерий Тюменцев.

Если инициативная группа граждан участвует в реализации проектов местного значения, такой проект имеет больше шансов на дальнейшее существование, считает депутат.