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Общество

Псковский губернатор доложил о мерах по сдерживанию заболеваемости COVID-19 в регионе

22.06.2021 07:00|ПсковКомментариев: 0

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников принял участие в совещании полномочного представителя президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александра Гуцана. Его основной темой стали вопросы противодействия распространению коронавирусной инфекции в регионах Северо-Запада России, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона.

Участники совещания обсудили текущую эпидемиологическую ситуацию, темпы и прогноз распространения COVID-19 и принимаемые меры по предотвращению дальнейшего роста заболеваемости.

Александр Гуцан подчеркнул, что особую тревогу вызывает большое количество госпитализированных молодых людей в тяжелом состоянии, самой активной и трудоспособной части населения.

Во время своего доклада губернатор подчеркнул, что в Псковской области зафиксирована тенденция к росту новых случаев заболевания COVID-19. Основными причинами, по его мнению, послужили начало активного туристического и дачного сезонов. При этом тяжесть протекания болезни может быть следствием распространения новых штаммов COVID-19. Регион готов к развертыванию дополнительных коек в случае ухудшения ситуации.

Для борьбы с распространением заболевания в Псковской области продолжает действовать комплекс противовирусных ограничений, специалисты контролируют их исполнение. При этом приоритетной задачей, по мнению главы региона, является увеличение темпов вакцинации граждан от COVID-19. В регионе пункты вакцинации развернуты в каждом районе и городских округах, в том числе в ряде торговых центров. Все они работают ежедневно, включая выходные и праздники. В районах для вакцинации населения задействованы передвижные ФАПы.

В настоящий момент первым компонентом одного из трех препаратов привиты свыше 68 тысяч человек. Завершили вакцинацию более 56 тысяч человек. При этом, как отметил губернатор, чтобы увеличить темпы прививочной кампании, продлено время работы пунктов вакцинации в торговых центрах, организована выездная работа мобильных пунктов в выходные дни, в том числе к садоводческим товариществам. Благодаря этому за прошедшую неделю количество человек, получивших первую дозу вакцины, выросло почти на 15%.

Полномочный представитель президента РФ в СЗФО обратил особое внимание, что при развертывании дополнительного коечного фонда для больных внебольничной пневмонией и COVID-19 важно обеспечить условия для продолжения лечения пациентов от других заболеваний, а также не снижать качество и объем оказания первичной медико-санитарной помощи и плановой специализированной медицинской помощи населению.

Теги: #Псковская область #СЗФО #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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