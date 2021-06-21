Общество

Процент вакцинации от COVID-19 в Псковской области оказался самым низким в СЗФО

Процент вакцинации населения от коронавируса в Псковской области оказался самым низким на Северо-Западе России. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 22 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Хочется организовать экскурсию в "красную зону" псковской инфекционки, чтобы противники вакцинации увидели, как болезнь протекает в серьезной форме. Такое мероприятие многих бы отрезвило», - сказал он.

Глава региона сообщил, что он направил в адрес главы Роспотребнадзора Анны Поповой просьбу поддержать обязательную вакцинацию 60% штата среди ряда профессий.

Обязательная вакцинация 60% работников в Москве и других регионах касается таких сфер, как торговля, общественное питание, бытовые услуги, образование, здравоохранение, общественный транспорт, такси, ЖКХ, энергетика, а также индустрии здоровья и красоты, кинотеатров, клиентских подразделений финансовых организаций, почтовых отделений. Вакцинацию также предписали государственным гражданским и муниципальным служащим.