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Общество

Соколиха: Здесь будет город-парк

05.07.2021 10:55|ПсковКомментариев: 0

Три горы, один монумент и полсотни горожан - таким стал рецепт создания нового псковского парка, который может появиться на Соколихе уже в будущем году. В среду, 7 июля, в Пскове состоятся общественные слушания по проекту парка, разработанному архитектором Сергеем Станкевичем совместно с широким экспертным сообществом. В 10 утра в малом зале администрации Псковского района (улица Кошевого, 4) ждут всех, кто готов поделиться своими пожеланиями, предложениями и замечаниями относительно дальнейшей судьбы этого уникального по ландшафту и природе места, любимого многими жителями города.

В преддверии общественных слушаний мы поговорили с Сергеем Станкевичем и выяснили, чем будет интересно новое старое пространство для псковичей и туристов, зачем современному парку бренд-бук и почему закат на Соколихе станет еще прекраснее в следующем году.

Для всех и каждого

Существует в архитектуре метод проектирования, который называется «соучаствующим». Скажем, есть в городе П. сквер, пустырь или детская площадка, которые могли бы превратиться в прекрасные места отдыха и досуга, но, как обычно, чего-то не хватает: денег, инициативы, а самое главное - идеи. И вот в какой-то прекрасный момент появляются люди, у которых с этим «самым главным» как раз все в порядке. Они формируют вокруг себя актив, к которому подключаются не только власти, представители бизнеса, архитекторы, но и так называемые «естественные пользователи территории»: местные жители, спортсмены, любители природы, владельцы домашних животных, автомобилисты. В общем, многочисленные «гении места», которые не понаслышке знают все его плюсы, минусы и формируют его «лица необщее выраженье».  

В Пскове пытались использовать такую модель - помнится, года четыре назад городские власти анонсировали идею Народного парка на Степановском лужке. Однако тогда проект приказал долго жить, не найдя ни у кого должной поддержки. Большинство общественных территорий в городе проектировались «сверху», без учета мнения жителей. Тем не менее за последние несколько лет начались подвижки: у псковичей стали интересоваться, какую территорию надо благоустроить в первую очередь, как назвать тот или иной парк. Но парк на Соколихе - первый для нашего региона, где идеи соучаствующего проектирования намерены придерживаться от А до Я. А значит - нас ждут частые общественные обсуждения, споры, согласования, которые в идеале должны привести к появлению парка, который понравится всем. Просто потому, что принять участие в его проектировании смогут все.

Архитектор Сергей Станкевич, фото: пресс-служба администрации Псковской области

По словам Сергея Станкевича, вокруг проекта парка на Соколихе уже объединились усилия многих сторон. Это команда губернатора региона Михаила Ведерникова, который поддержал идею инициативной группы. Это местные жители, которые хотят, чтобы на Соколихе было не только красиво, но и комфортно. Это спортсмены - лыжники, дельтапланеристы, велосипедисты, мотоциклисты, которые давно облюбовали склоны горы. Астрономы-энтузиасты, которые регулярно проводят здесь тематические встречи с горожанами. Сотрудники театрально-концертной дирекции, которая с успехом провела у монумента на Соколихе серию концертов к Дню России и юбилею Александра Невского и не собирается останавливаться на достигнутом.

Это сообщество туроператоров, которые ежедневно привозят сюда гостей из разных уголков России и зарубежья. А еще родительское сообщество, дети которого целыми днями в хорошем смысле слова пропадают на Соколихе, фотографы, устраивающие на этой локации фотосессии, экологи, которые переживают за сохранение ландшафта и биосреды, архитекторы, стремящиеся поделиться опытом. Дельные предложения и замечания есть у всех, подчеркивает Сергей.

Правила парковки

Когда начали прорабатывать эскиз, выяснилось, что территория, которую мы привыкли воспринимать как принадлежащую памятнику, на самом деле гораздо меньше: комплекс монумента, который возведен на  землях администрации Псковского района, занимает всего 12,5 га. Остальная территория - порядка 45 га - находится в частной собственности у агрофирмы «Победа» и является землями сельхозназначения.

«Первое, что сделали, - защитили землю, - говорит Сергей Станкевич. - Границы охранной территории памятника расширились. Сейчас мы точно понимаем, что на этой территории завтра ни в коем случае не появится пятиэтажка или чей-то коттедж».

На первом этапе был продуман генплан всей парковой территории, но пока не решен вопрос с собственностью, детально проект разрабатывается лишь для 12 га, принадлежащих муниципалитету. При этом перед рабочей группой, формирующей проект (и работающей, кстати, исключительно на общественных началах), была поставлена сложная задача. С одной стороны, Соколиха должна стать большой парковой территорией, с другой - она должна сохранить свою естественность, так как это пространство - заповедная зона, природно-охраняемый ландшафт с привычной доминантой, монументом Александру Невскому и его дружине. Поэтому здесь нельзя возводить капитальные строения, нельзя ограничиваться узкой сферой назначения, нельзя не учесть сложившуюся тропиночную сеть, лыжные дорожки - все те функции и смыслы, которые уже сложились здесь за долгие годы.

Приняли в расчет и давний проект благоустройства, который разрабатывался еще при возведении памятника - в 90-е он был реализован лишь частично, на уровне дорожек. Взяли во внимание и те работы, которые проводятся на Соколихе в настоящее время: в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» к июлю здесь планируется завершить обустройство средней площадки и озеленение, восстановить освещение памятника, будут установлены скамейки, урны, несколько крытых площадок. На второй площадке, которая ведет к самому памятнику, асфальт будет заменен на брусчатку, обустроят пешеходные дорожки. Появится более удобная близкая зона для размещения модульных туалетов. Работы у памятника на Соколихе завершат в июле.

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В результате всех преобразований у псковичей может появиться новая уникальная по своему функционалу территория, которая станет важной точкой притяжения и роста. В России и за рубежом есть примеры, когда всего лишь один грамотно и креативно реализованный проект привлекал к себе внимание сотен профессионалов и тысяч туристов, не говоря уже о местных жителях. Сергей Станкевич напоминает об «эффекте Бильбао»: в конце 90-х в небольшом портовом городке Бильбао в Испании было построено здание филиала Музея Гуггенхайма, который стал визитной карточкой этого прежде никому не известного населенного пункта и привел к экономическому и туристическому буму в отдельно взятом городе. Из отечественных примеров можно упомянуть арт-парк Никола-Ленивец вокруг крохотной деревни в Калужской области, набережную и сквер на месте пустыря в городе Юрьевец Ивановской области с населением 8 тысяч человек.

Парк с картинки

Как же изменится пространство Соколихи, исходя из эскизного проекта рабочей группы? От парковки к памятнику будет вести большая парадная аллея. Проектировщики не исключают, что частично на ее мощении будет выгравирована некая историческая информационная справка (что именно - решат историки и краеведы).

Все визуальные элементы парка (таблички, шрифты) будут выполнены в едином формате. Собственно, Соколиха обещает стать не только первым народным парком Пскова, но и первым общественным пространством в регионе, для которого будет разработан собственный бренд-бук. Его важная составная часть - специфический дизайн-код - именно с него и начинается единая городская среда, набор шаблонов для работы с внешним (а отчасти и внутренним) обликом благоустройства. 

Продумываются авторами проекта и возможности использования малых архитектурных форм. С учетом необходимости максимально естественного природно-ландшафтного решения никаких новых глобальных доминант появиться не должно. К тому же в дальнейшем планируется устроить народное голосование: из одобренных экспертами вариантов псковичи смогут выбрать малые архитектурные формы, которые им нравятся. Мнением горожан поинтересуются и на этапе осмысления названия парка. Сейчас многие его называют «Парк Александра Невского», но, возможно, появятся и другие идеи.

Парковка увеличится в два раза: это делается не только для того, чтобы обеспечить туристические автобусы дополнительным воздухом для маневров, но и чтобы «развести» потоки пешеходов и автомобилистов. Появятся на обновленной парковке и места для мотоциклистов и велосипедов, зоны торговли, питания, туалеты. Еще одна парковка появится со стороны Северного обхода - это даст возможность пройти к монументу с его лицевой, парадной стороны. Проектом также предусмотрена зона амфитеатра и обустройство дополнительных прогулочных тропинок.

«Все зеленые насаждения, которые сейчас есть на Соколихе, включая две аллеи, сохранятся, - заверяет Сергей Станкевич. - Даже допосадку сделаем. Проектом предусмотрено большое количество дополнительных кустарников, многолетних трав и деревьев». Для этого на Соколихе выбраны максимально щадящие варианты благоустройства. Например, смотровая площадка, которая здесь появится, будет сделана в виде дощатых настилов в форме листиков и установлена на металлических сваях, чтобы не навредить растительному покрову. К тому же она разместится в природной нише: смотровая, по сути, будет «утопать» в рельефе. Так задумано, чтобы избежать визуального шума на фоне памятника.

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«Все будущие красоты мощения, лавочки, интересные зоны, необычное освещение - все это будет появляться на тех территориях, которые сейчас находятся в частной собственности и давно возделываются как сельскохозяйственные, - добавляет Сергей Станкевич. - Никакой историко-природной ценности они не несут. Самые явные преобразования будут проходить именно на этом пространстве. Тем не менее все решения в парковой зоне будут выполнены в едином коде и максимально естественной парадигме».

На данный момент эскиз будущего парка уже прошел несколько слушаний в экспертном сообществе, состоялись встречи с естественными пользователями территории, а также обсуждения на сессии депутатов Псковского района. По результатам предложений и замечаний проект был дополнен и уточнен. На финальном обсуждении, которое, напомним, пройдет 7 июля, рабочая группа презентует не только основную часть проекта, но и задумку, генплан развития всей территории.

В дальнейшем по эскизу будет составлено соответствующее техзадание и объявлен конкурс на разработку проектной документации. Планируется, что до конца этого года проект будет разработан и пройдет государственную экспертизу. А дальше - дело за финансированием. Будут деньги - реализация проекта начнется уже в следующем году.

Что касается второго этапа паркового благоустройства, сроки его воплощения в жизнь зависят от проработки вопросов собственности на землю. Не исключено, что к концу этого года определенность по этой теме уже будет.

Елена Никитина

Источник: Псковская Лента Новостей
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