Общество

Прокуратура Псковской области направила в суд заявление об установлении факта геноцида народов СССР

По поручению Генерального прокурора России Игоря Краснова прокурор Псковской области Иван Грибов направил в Псковский областной суд заявление о признании установленных и вновь выявленных преступлений, совершенных немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры.

«Этому предшествовала многодневная и кропотливая работа прокуроров, - отметили в ведомстве. - Были изучены материалы по факту обнаружения в районе деревень Моглино и Глоты Псковского района, на территории базы отдыха "Раздолье" в Пскове и в лесном массиве, расположенном между улицами Луговая и Пограничная г. Пскова, массового захоронения мирных жителей и военнопленных времен Великой Отечественной войны, а также множество архивных документов».

В прокуратуре напомнили, что на данных территориях немецко-фашистские захватчики сформировали карательные батальоны, которые возглавляли неустановленные лица из числа офицерского состава немецкого происхождения, в качестве исполнителей в него также вошли выходцы из Эстонской ССР.

«В 1941-1944 годах они систематически расстреливали мирных граждан, а также военнопленных Красной Армии, производили незаконные аресты советских граждан, в ходе которых применяли пытки и истязания, после чего арестованных убивали, а тела сбрасывали в ямы», - продолжили в ведомстве.

На территории нынешней Псковской области за период временной ее оккупации немецко-фашистские захватчики и их пособники расстреляли 42 тысячи 537 мирных советских граждан, повесили 776, умерли после истязаний и пыток и сожжено заживо – 7 тысяч 629 человек, погибли 329 тысяч 455 советских военнопленных.

Изложенные факты подтверждаются свидетельствами многочисленных очевидцев об истреблении советских мирных граждан на территории Псковской и Великолукской областей, протоколами осмотра мест расстрела мирных жителей, приведенных в актах Псковской областной комиссии от 23 июня 1945 года и докладе Великолукской областной комиссии от 31 января 1945 года.

Факты убийств советских граждан, являющихся представителями мирного населения и военнопленными, также установлены и подтверждены приговорами судов.

«Вместе с тем, не все непосредственные исполнители данных преступлений и содействовавшие им нацистские преступники были установлены и осуждены за совершение преступления», - сказали в ведомстве.

Согласно статьи 1 Конвенции ООН, к военным преступлениям и преступлениям против человечества, как они определены в августе 1945 года уставом Нюрнбергского международного военного трибунала и подтверждены в феврале и декабре 1946 года резолюциями Генеральной Ассамблеи ООН, не применяются сроки давности.

«В связи с этим в целях признания этих фактов военными преступлениями и преступлениями против человечества, а также геноцида национальных, этнических и расовых групп, представляющих собой население СССР – народов Советского Союза, прокуратурой Псковской области направлено в Псковский областной суд заявление об установлении факта, имеющего юридическое значение», - добавили в Генпрокуратуре.