Партия вакцины от коронавируса поступила в Псков

Первая часть запрошенной у федерального центра вакцины против коронавируса поступила в Псков. Партию вакцины «Спутник V» разгружают и развозят по точкам, сообщает официальный телеграм-канал области.
Напомним, в регионе до 30 июля продлили срок прохождения первого этапа обязательной вакцинации для категорий, установленных Роспотребнадзором. Непривитых от коронавируса начнут отстранять от работы без сохранения заработной платы, проинформировал ранее главный санитарный врач области Александр Нестерук.