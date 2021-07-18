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Общество

Партия вакцины от коронавируса поступила в Псков

18.07.2021 13:08|ПсковКомментариев: 1

Первая часть запрошенной у федерального центра вакцины против коронавируса поступила в Псков. Партию вакцины «Спутник V» разгружают и развозят по точкам, сообщает официальный телеграм-канал области.

Напомним, в регионе до 30 июля продлили срок прохождения первого этапа обязательной вакцинации для категорий, установленных Роспотребнадзором. Непривитых от коронавируса начнут отстранять от работы без сохранения заработной платы, проинформировал ранее главный санитарный врач области Александр Нестерук.

 
Всего в Псковской области зафиксировано 42 179 случаев заражения коронавирусом (+127 за сутки). Выздоровели 34 829 человек (+120), умер 521 пациент, в том числе за 24 часа в статистику добавилось четыре летальных исхода от COVID-19.
 
Теги: #Псковская область #вакцинация #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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