Общество

Волонтеры помогают псковичам в условиях отключения воды

В связи с чрезвычайной ситуацией по отсутствию воды в Пскове, связанной с ее отключением, волонтеры единого волонтерского штаба региона, куда входят добровольцы «Единой России», оказывают помощь нуждающимся людям. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе «Единой России», партийцы в период отсутствия водоснабжения в Пскове 17 и 18 июля доставляли воду пожилым и маломобильным людям, проживающим на верхних этажах многоэтажек.

Работа продолжается до сих пор. «В Пскове работает "горячая линия" волонтерского центра: 8-800-444-07-13, куда до сих пор поступают заявки на доставку воды. В частности, от жителей Псковского района – из деревни Борисовичи, - отметил активист волонтерского центра Дмитрий Яковлев. – Надеемся, что в ближайшее время перебои с водой прекратятся, но пока волонтеры оперативно готовы помочь».

Кроме того, активисты партийного проекта «Народный контроль» отслеживают информацию о проблемах с водоснабжением в городе через социальные сети и другие интернет-ресурсы, делают запросы, обзванивают людей и информируют граждан о ситуации в их домах.

Напомним, волонтерский центр партии также ежедневно принимает заявки от жителей Псковской области на доставку продуктов и лекарств, подвозу до поликлиник, оплате услуг ЖКХ и другим видам помощи. Заявку можно оставить по телефону: 8-800-444-07-13.