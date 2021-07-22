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Общество

Мемориальный комплекс «Князь Александр Невский с дружиной» на берегу Чудского озера откроют осенью

22.07.2021 15:21|ПсковКомментариев: 2

Мемориальный комплекс «Князь Александр Невский с дружиной» откроют на берегу Чудского озера в Псковской области осенью. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя председателя Российского военно-исторического общества (РВИО) Николая Овсиенко.

Фото здесь и далее: группа митрополита Псковского и Порховского Тихона «ВКонтакте»

«Мы по плану в августе должны выйти на сборку нашего скульптурного изображения на месте. Осенью этот памятник будет открыт, мы движемся в графике», - сказал он на презентации проекта в мастерской.

Композиция включает в себя шесть фигур спешившихся витязей, три конных фигуры, доспехи поверженного врага, а также флаговую группу. Овсиенко рассказал, что пешие фигуры уже готовы, а конные - на этапе завершения. «Скульптурная композиция будет стоять на кургане. Общая высота памятника вместе с хоругвями - 15 метров. Все детали обмундирования и одежды тщательно выверялись специалистами по военной истории XII века», - пояснил зампредседателя РВИО.

Памятник будет создан скульптором Виталием Шановым в соавторстве с супругой Дарьей Успенской. Архитектор проекта - Константин Фомин. Согласно задумке, памятник состоит из трех частей. В центре находятся сами воины, над ними развеваются знамена с ликами святых, олицетворяющие небесные силы, помогавшие русскому войску. В нижней части памятника - поверженные щиты врага.

«Вражеские щиты имеют форму чешуи змеи. Это аллегория на Георгия Победоносца, каждая конная фигура подбивает вражеские стяги - прообраз библейского зла», - пояснил Шанов.

В прибрежной зоне озера был обустроен парк, форма которого изображает щит и меч, где меч - аллея, ведущая к мемориалу. Местом для будущего мемориала утвержден участок в районе деревни Самолва Гдовского района Псковской области на берегу Чудского озера, на льду которого 5 апреля по юлианскому календарю (12 апреля - по григорианскому календарю) 1242 года произошло Ледовое побоище.

В битве приняли участие новгородцы и владимирцы под предводительством Александра Невского с одной стороны и войска Ливонского ордена - с другой. Войска Ливонского ордена были окружены русскими с флангов и уничтожены, а другие немецкие отряды отступили во избежание той же участи. В том же году Тевтонский орден заключил мирный договор с Новгородом, отказавшись от всех своих недавних территориальных приобретений на Руси.

Празднование 800-летия со дня рождения князя Александра Невского проходит в 2021 году по указу президента России Владимира Путина. Памятник создается по инициативе председателя Патриаршего совета по культуре митрополита Псковского и Порховского Тихона (Шевкунова). Созданием мемориала занимается Российское военно-историческое общество при поддержке Министерства обороны Российской Федерации.

Теги: #чудское озеро #800-летие со дня рождения Александра Невского #монумент
Источник: Псковская Лента Новостей
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