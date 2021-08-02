Общество

Усиление ветра ожидается вечером в Псковской области

Усиление ветра ожидается вечером в Псковской области 2 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном гидрометцентре.

«Сегодня с периода 17.00-19.00 по Псковской области, преимущественно по восточным районам, ожидается усиление северо-западного, западного ветра», - говорится в сообщении.

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Напомним, Псковская область попала в зону циклона «Гвидо». За сутки местами может выпасть до 50 мм осадков.

При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону 01. Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер 112 или 101.