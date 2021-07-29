Общество

Реестр нуждающихся в капремонте школ формирует «Единая Россия»

Реестр российских школ, нуждающихся в капремонте, формирует партия «Единая Россия». Об этом сообщил секретарь Генсовета партии, первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак в рамках пресс-подхода по итогам своего визита в Псковскую область.

Комментируя планы по капремонту Родинской школы, где он сегодня побывал, Андрей Турчак напомнил, что единороссы выступили с инициативой о запуске масштабной программы ремонта ветхих и аварийных школ. «Есть школы, которые требуют капремонта, их порядка 10%. Сейчас формируется реестр этих школ "Единой Россией", - отметил Андрей Турчак. - Задача Псковской области - оперативно готовить заявки. Для попадания в этот реестр не требуется проектная документация».

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Кроме того, он отметил, что порядок финансирования капремонта Родинской школы понятен. Первый этап капремонта будет включать в себя строительство ФОКОТа, а в рамках второго планируется сделать пристройку к школе «Этот район динамично развивается, емкость школы недостаточна – подбираем типовой проект для строительства пристройки к школе. Это второй этап. Сначала необходимо школу отремонтировать», - сказал первый вице-спикер СФ.

Наряду с этим Андрей Турчак подчеркнул значимость открытия в Стругах Красных нового стадиона. По его мнению, этот объект станет точкой притяжения - туда будет ходить весь поселок. «Такие спортивные "ядра" должны быть в каждом муниципальном образовании», - убежден секретарь Генсовета «Единой России».

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Он также прокомментировал реконструкцию стадиона «Машиностроитель» в Пскове. «Проект с "бородой". Мы были свидетелями всех перипетий, которые происходили. Сегодня важный этап, мы видим, что стадион готов. Срок открытия - 1 сентября, я уверен, реален. Есть решение трехсторонней комиссии, 73 млн рублей в ближайшее время в регион поступят, чтобы с подрядчиком рассчитаться», - отметил Андрей Турчак. Также он пообещал пригласить на открытие стадиона вице-премьера Дмитрия Чернышенко и выразил надежду, что вместе с губернатором Михаилом Ведерниковым его удастся убедить в необходимость строительства второй очереди стадиона «Машиностроитель».