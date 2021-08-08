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Прокуратура попросила суд признать факт геноцида советских граждан в Псковской области

Прокуратура попросила суд признать факт геноцида советских граждан в Псковской области фашистско-немецкими захватчиками во время Великой Отечественной войны. Об этом из зала судебного заседания, которое проходит в Псковском областном суде сегодня, 9 августа, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Представитель прокуратуры Елена Морозова напомнила, что на территории деревень Моглино и Глоты Псковского района, базы отдыха «Раздолье», лесного массива между улицами Луговой и Пограничной в Пскове были обнаружены массовые захоронения граждан времен Великой Отечественной войны из числа мирного населения и военнопленных (всего 188 человек: начиная от детей от в возрасте двух месяцев до взрослых). Установлены факты насильственной смерти.

Личность одного из убитых военнопленных была установлена. Им оказался Виктор Храмов 1912 года рождения из Ульяновской области.

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Ранее Следственный комитет России организовал расследование вновь выявленных преступлений в рамках уголовного дела, возбужденного по статье 357 УК РФ (геноцид).

Елена Морозова указала на то, что карательные батальоны на территории современной Псковской области преследовали основную цель нацизма — физическое уничтожения славян и евреев как этнических групп.

Она перечислила преступления немецко-фашистских захватчиков в отношении мирных граждан и военнопленных на территории районов региона (включая концлагеря). Так, советские граждане подвергались расстрелам, пыткам, истязаниям голодом, сожжению заживо, замораживанию, повешению.

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Представитель прокуратуры перечислила задокументированные показания очевидцев о злодеяниях нацистов, а также акцентировала внимание на преступлениях в отношении детей, престарелых и инвалидов. Она подчеркнула, что факты геноцида подтверждаются и архивными данными в сборнике «Без срока давности», приговорами в отношении нацистских преступников.

За период оккупации современной Псковской области нацисты и их пособники расстреляли 42 тысячи 537 мирных советских граждан, повесили 776 человек, после истязаний и пыток умерли и были сожжены заживо 7 тысяч 629 человек, истребили 329 тысяч 455 советских военнопленных.

«Военные преступления являются наиболее опасными злодеянии, которые признаются таковыми международным сообществом», - подчеркнула Елена Морозова.

От лица прокуратуры она просила признать установленные и вновь выявленные преступления, совершенные немецко-фашистскими захватчиками и их пособниками против мирного населения и военнопленных в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов на территории Псковской области, военными преступлениями и преступлениями против человечества (как они определены в Уставе Нюрнбергского международного военного трибунала), геноцидом народов Советского Союза (как частью плана, заключавшегося в намерении нацистской Германии отделаться от всего местного населения Советского Союза путем его изгнания и истребления).

Елена Морозова подчеркнула, что отсутствие такого решения существенно ограничивает интересы родственников погибших, которые длительное время не имели информации об их судьбе, поскольку они не могли в полной мере реализовать права, предусмотренные законом «Об увековечивании памяти погибших при защите Отечества», не имели возможности соблюсти особый порядок захоронения (перезахоронения) погибших, создать, сохранить и благоустроить места их погребения, поставить памятники и так далее.

Подобное юридическое решение позволит привлечь повышенное внимание международной общественности к указанным фактам и внесет неоценимый вклад в сохранение исторической памяти, добавила представитель прокуратуры.