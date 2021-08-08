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Общество

Прокуратура попросила суд признать факт геноцида советских граждан в Псковской области

09.08.2021 11:08|ПсковКомментариев: 0

Прокуратура попросила суд признать факт геноцида советских граждан в Псковской области фашистско-немецкими захватчиками во время Великой Отечественной войны. Об этом из зала судебного заседания, которое проходит в Псковском областном суде сегодня, 9 августа, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Представитель прокуратуры Елена Морозова напомнила, что на территории деревень Моглино и Глоты Псковского района, базы отдыха «Раздолье», лесного массива между улицами Луговой и Пограничной в Пскове были обнаружены массовые захоронения граждан времен Великой Отечественной войны из числа мирного населения и военнопленных (всего 188 человек: начиная от детей от в возрасте двух месяцев до взрослых). Установлены факты насильственной смерти.

Личность одного из убитых военнопленных была установлена. Им оказался Виктор Храмов 1912 года рождения из Ульяновской области.

Ранее Следственный комитет России организовал расследование вновь выявленных преступлений в рамках уголовного дела, возбужденного по статье 357 УК РФ (геноцид).

Елена Морозова указала на то, что карательные батальоны на территории современной Псковской области преследовали основную цель нацизма — физическое уничтожения славян и евреев как этнических групп.

 

Она перечислила преступления немецко-фашистских захватчиков в отношении мирных граждан и военнопленных на территории районов региона (включая концлагеря). Так, советские граждане подвергались расстрелам, пыткам, истязаниям голодом, сожжению заживо, замораживанию, повешению. 

Представитель прокуратуры перечислила задокументированные показания очевидцев о злодеяниях нацистов, а также акцентировала внимание на преступлениях в отношении детей, престарелых и инвалидов. Она подчеркнула, что факты геноцида подтверждаются и архивными данными в сборнике «Без срока давности», приговорами в отношении нацистских преступников.

За период оккупации современной Псковской области нацисты и их пособники расстреляли 42 тысячи 537 мирных советских граждан, повесили 776 человек, после истязаний и пыток умерли и были сожжены заживо 7 тысяч 629 человек, истребили 329 тысяч 455 советских военнопленных. 

«Военные преступления являются наиболее опасными злодеянии, которые признаются таковыми международным сообществом», - подчеркнула Елена Морозова.

От лица прокуратуры она просила признать установленные и вновь выявленные преступления, совершенные немецко-фашистскими захватчиками и их пособниками против мирного населения и военнопленных в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов на территории Псковской области, военными преступлениями и преступлениями против человечества (как они определены в Уставе Нюрнбергского международного военного трибунала), геноцидом народов Советского Союза (как частью плана, заключавшегося в намерении нацистской Германии отделаться от всего местного населения Советского Союза путем его изгнания и истребления). 

Елена Морозова подчеркнула, что отсутствие такого решения существенно ограничивает интересы родственников погибших, которые длительное время не имели информации об их судьбе, поскольку они не могли в полной мере реализовать права, предусмотренные законом «Об увековечивании памяти погибших при защите Отечества», не имели возможности соблюсти особый порядок захоронения (перезахоронения) погибших, создать, сохранить и благоустроить места их погребения, поставить памятники и так далее.

Подобное юридическое решение позволит привлечь повышенное внимание международной общественности к указанным фактам и внесет неоценимый вклад в сохранение исторической памяти, добавила представитель прокуратуры.

Теги: #прокуратура #псков #суд #геноцид
Источник: Псковская Лента Новостей
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