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Родственники убитого нацистами в Пскове Виктора Храмова выступили в суде

Родственники убитого немецко-фашистскими захватчиками в Пскове военнопленного Виктора Храмова выступили в Псковском областном суде в рамках дела о признании факта геноцида советских граждан в регионе. Об этом из зала судебного заседания, которое проходит сегодня, 9 августа, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В режиме видео-конференц-связи из Ульяновска выступил внук убитого военнопленного Сергей Храмов. Он рассказал, что дед, по рассказам бабушки, был мобилизован в ноябре 1941 года. У него в браке было четыре ребенка. «У каждого из детей было по два ребенка. Получается 8 внуков. По рассказам бабушке в феврале 1942 года пришло сообщение, что он пропал без вести. Из детей никого не осталось в живых. Из восьми внуков осталось семь», - рассказал Сергей Храмов.

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В прошлом году Сергею Храмову сообщили о том, что нашли останки его деда, личность которого установили благодаря солдатскому медальону.

Он собирается получить останки деда и захоронить их. «Основная заинтересовать — захоронить останки деда», - подчеркнул он.

«Мы хотим, чтобы останки нашего деда были здесь, на родине, были захоронены рядышком с его женой», - добавила родственница военнопленного Алла Гринчук.

«Присоединяюсь к сказанному», - добавила родственница Виктора Храмова Елена Лукьянова.

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Из Ставрополя в режиме ВКС выступила Тамара Джанибекова, которая застала войну в деревне Мосеево Великолукской области. «Мне было три годика. Проживала в Великолукской области. В семье было пятеро детей. Родители занимались земледелием, разводили скот. Мать была еврейкой. Нас назвали еврейской семьей. В один день приехала машина с солдатами. Нам сказали, чтобы мы оделись и вышли в огород. Мать спросила: "А зачем?".. Говорят: "А потом узнаете". Собрались в огороде. Немцы объявили, что мы семья еврейская, всех расстреляют. В деревне начали нас защищать. Потом они отошли в сторону, посовещались. И отправили в концлагерь. Доехали до станции, где стоял товарный поезд. Погрузили, повезли в Германию. Поместили в концлагерь, недалеко от Гартенбурга. Были там два года, условия были ужасные. Кормили очень плохо. Когда нас освободили, мы еле ходили. Через месяца два отправили домой на родину, а отец оставался на лечении, повредил колено»,- рассказала она и добавила, что ее мать в концлагере избили резиновой палкой.

По ее словам, на территории концлагеря был крематорий. «Невозможно было дышать. Закрывали рот тряпкой», - отметила она.

Семья Татьяны Джанибековой вернулась в Великолукскую область осенью 1945 года. Один из ее братьев не вернулся, погиб.