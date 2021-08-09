Общество

«Распороли живот, вытащили младенца»: псковичка в суде рассказала об ужасах концлагеря

Псковичка Вера Баринова, встретившая Великую Отечественную войну в возрасте 5 лет, выступила в Псковском областном суде в рамках дела о признании факта геноцида советских граждан в регионе. Об этом из зала судебного заседания, которое проходит сегодня, 9 августа, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Она рассказала, что проживала в деревне под Псковом вместе с матерью и двумя сестрами. В 1941 году деревню окружили немецко-фашистские захватчики, которые согнали всех жителей деревни (женщин и детей) к колодцу, а затем сожгли дома. После этого всех перевезли в концлагерь, созданный в Крестах.

«Сколько там находились, не помню. Очень долго. Кормили раз в день. Жили в бараках, спали на полу. Отапливались плохо», - рассказала Вера Баринова.

Когда военнопленные в этом концлагере устроили побег, немцы «взбесились». Беглецов расстреляли. Затем Веру Баринову, ее мать и сестер перевезли в концлагерь на территории Германии.

Там, вспоминает она, было много виселиц. Кроме того, немцы, а также финн казнили молодую русскую пару. Девушка была беременной. «Распороли живот, вытащили младенца. Русских вообще ненавидели», - рассказала Вера Баринова.

Псковичка вернулась на родину в 1945 году, после освобождения Красной Армией.