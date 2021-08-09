Общество

«Она была хуже Гитлера»: в суде огласили показания гдовича, пережившего концлагерь

Показания уроженца Гдовского района Николая Сидорова, ныне проживающего в городе Старый Оскол Новгородского района, огласили в Псковском областном суде в рамках дела о признании факта геноцида советских граждан в регионе. Об этом из зала судебного заседания, которое проходит сегодня, 9 августа, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Поскольку Николай Сидоров не смог лично присутствовать на судебном заседании, его показания зачитал судья Псковского областного суда Анатолий Овчинников.

Гдович попал ребенком в концлагерь в Мюнхене. Его родственники и знакомые умерли до того, как он там оказался. «Жили в бараках, спали на трехъярусных кроватях. Не работал, был маленький. Некоторых отправляли работать на винный завод. Кормили супом из брюквы. Помню охранника. Ада была жестокой, постоянно всех била плеткой, спускала собак. Она была хуже Гитлера», - рассказывал Николай Сидоров.

Согласно показаниям гдовича, у него имеются шрамы от укусов собак и ударов плетью.

«При мне заместитель начальника концлагеря застрелил женщину с ребенком. За что их застрелил, мне неизвестно. Кем были убитые, не знаю», - сообщал Николай Сидоров.

В 1944 году узников концлагеря освободили американские войска. «Погибли все родственники. Я не мог жить свободно», - отмечал Николай Сидоров.