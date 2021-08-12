Общество

«Тотальное умерщвление людей»: псковский суд продолжает рассматривать дело о преступлениях нацистов

В Псковском областном суде продолжается судебное заседание о признании злодеяний нацистов и их сообщников в регионе в период Великой Отечественной войны военными преступлениями и геноцидом. Об этом из зала судебного заседания, которое проходит 11 августа, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Сегодня суд исследует доказательства, представленные в деле, подтверждающие факты массового уничтожения людей на территории современной Псковской области. В частности, судья Псковского областного суда Анатолий Овчинников озвучил данные акта комиссии по расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков на территории региона от 23 июня 1945 года, в годы оккупации. Тысячи человек были расстреляны, сожжены или заморожены заживо, повешены, убиты бомбами, погибли после истязаний, в концлагерях или угнаны на каторжные работы в Германию.

За время оккупации в регионе погибли 375 350 граждан (в Пскове - 223 702 человека). В документе отмечается, что истреблению фашистами подвергались советские граждане различного возраста и пола, в том числе грудные дети, подростки, женщины и престарелые.

«По некоторым районам количество погибших людей приближается к современному количеству жителей, проживающих там. Практически тотальное умерщвление людей», - подчеркнул судья Анатолий Овчинников.

Также в документе отмечается, что более 42 тысяч человек были угнаны на каторжные работы в Германию. Например, при освобождении Пскова 22 июля 1944 года в городе находилось всего 117 человек.

В ходе судебного заседания Анатолий Овчинников также зачитал задокументированные в актах показания очевидцев, свидетельствующие о преступлениях нацистов в Порховском районе, которые указывают на массовые расстрелы их родственников, включая жен и детей, сельчан и других.

Так, одна из выживших жительниц Порховского района сообщала, что жителей деревни собрали в одном доме. Среди них были две ее дочери в возрасте 6 и 7 лет и мать. В дом были брошены гранаты, началась пулеметная стрельба. «В этот момент были убиты две мои девочки и мать. Я бросилась в подвал», - озвучил судья показания женщины.

Также в суде были зачитаны показания о ряде аналогичных и других преступлениях нацистов. В частности, при оккупации курорта «Хилово» немцы изнасиловали одну из отдыхающих, которая находилась на 9-м месяце беременности. Ребенок родился преждевременно и мертвым.

Кроме того, согласно озвученным показаниям, в Порховском районе жители одной из деревень в декабре 1943 года жили в окопах в лесу. Немецкий отряд совершил на них набег, убили двух женщин, а также арестовали двух мальчиков в возрасте 4 и 6 лет. Одного из них они посадили на солому, застрелили и сожгли труп. Второго отправили в Германию.

В суде прозвучали также показания, свидетельствующие о преступлениях нацистов в Заполянском концлагере Порховского района. Немецкие палачи, предвидя наступление Красной Армии, чтобы скрыть свои преступления, заставили содержащегося в лагере человека выкопать все трупы. Извлеченные из земли тела сожгли. Очевидцы указывали на то, в окружающих деревнях долго чувствовался смрад от сожженных трупов.

Затем к оглашению актов Идрицкой районной комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников приступила представитель областной прокуратуры Елена Морозова. Напомним, Идрицкий район упразднен в 1959 году, его территория присоединена к Себежского району.

Немецкие захватчики угнали в Германию несколько тысяч жителей Идрицкого района. В ноябре 1943 года немцы вылавливали скрывавшихся от рабства в лесах советских граждан. Пойманные были расстреляны.

Кроме того, немецкие отряды сжигали деревни. Так, 28 января 1943 немцы сожгли деревню Дуброво. Согласно задокументированным показаниям выжившего местного жителя, 46 сельчан погибли.

Расстрелам в Идрицком районе также подвергались инвалиды, малолетние дети и подростки, сообщается в показаниях. Многие перед расстрелами подвергались насилию и пыткам. Так, одной из девушек отрезали грудь, затем ее закололи штыками, а молодому человеку выкололи глаза.