Общество

«Давили танками детей и стариков»: в суде озвучили сведения о зверствах нацистов в Псковской области

В Псковском областном суде озвучили сведения о зверствах нацистов на территории Красногородского, Пустошкинского и Дновского районов. Об этом с судебного заседания о признании злодеяний нацистов и их сообщников в регионе в период Великой Отечественной войны военными преступлениями и геноцидом, которое проходит 11 августа, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Данные акта комиссии по расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников на территории Красногородского района от 22 декабря 1944 года озвучила представитель областной прокуратуры Елена Морозова. Согласно документу, немцы сожгли 54 населенных пункта, уничтожили предприятия местной промышленности. За период оккупации в районе расстреляли и сожгли заживо 352 человека.

В акте отмечается, что оккупанты насиловали женщин и несовершеннолетних детей. Так, летом 1944 года немцы при отступлении изнасиловали и расстреляли местную работницу. Ее тело изрезали кинжалами и бросили в кустах.

Акт комиссии по расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников на территории Пустошкинского района от 4 декабря 1944 года озвучил судья Псковского областного суда Анатолий Овчинников.

Оккупанты сожгли на территории района 217 деревень. Расстрелам подвергались и евреи. Так, в один из дней нацисты расстреляли сразу 58 евреев — детей и взрослых. Согласно документу, на разбегавшихся при расстреле детей спускали собак. Пойманных бросали в могилу живьем.

Кроме того, «немецкие изверги давили танками детей и стариков», говорится в документе. В акте содержится описание подобного преступления, когда под танк бросили малолетних детей по фамилии Жгун за то, что их родственники находились в рядах Красной Армии.

Проживающие в районе женщины подвергались изнасилованию и пыткам. Так, в августе 1944 года в деревне Ермолово немцы арестовали Ольгу Жукову 1916 года. Ее, согласно документу, изнасиловали, а затем подвергли пыткам: вырвали язык, отрезали нос, выкололи глаза. Тело бросили в болото.

Особенно жестоко, отмечается в акте, расправлялись с советскими военнопленными.

Затем в суде озвучили акт комиссии по расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников на территории Дновского района от 16 мая 1945 года. В нем также содержатся многочисленные факты, подтверждающиеся свидетельскими показаниями, о кровавом терроре нацистов.

Например, в сентябре 1941 года в деревне Куровка местных жителей выгнали из домов, пять сельчан публично расстреляли. Затем деревню сожгли.

Судья Анатолий Овчинников зачитал показания выжившей в годы немецкой оккупации Евдокии Беляевой из Дновского района. В своих показаниях она сообщила, что жителей ее деревни расстреляли 4 января 1944 года. Сельчан согнали в кучу, всего более 100 человек. В их числе была она с детьми. Не загнав в дом, жителей «скучили» в центре деревни и открыли перекрестный огонь из пулеметов. «Толпа людей превратилась в кучу трупов. Затем немцы бросали в кучу трупов гранаты», - говорится в ее показаниях.

Евдокия Беляева была ранена осколком гранаты в голову и бок. Когда подожженные немцами трупы горели, она выбралась и обнаружила мертвыми своих детей. Младшего убитого ребенка, сказала Евдокия Беляева, она держала на руках, стоя на куче трупов.