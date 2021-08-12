Общество

В Псковском областном суде рассказали о концлагере под Печорами

В Псковском областном суде рассказали о концлагере под Печорами. Об этом с судебного заседания о признании злодеяний нацистов и их сообщников в регионе в период Великой Отечественной войны военными преступлениями и геноцидом, которое проходит 11 августа, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Акт комиссии по расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников на территории Печорского района озвучила представитель областной прокуратуры Елена Морозова. В документе говорится, что в 3-х км от Печор в 1941 году нацисты организовали концлагерь, в котором заключенные содержались под открытым небом. Их морили голодом.

Лагерь занимал площадь 1040 квадратных метров. В 1941 году в этот концлагерь из Пскова привели около 3 тысяч человек. Заключенные спали на холодной земле и подвергались расстрелам. «Обращение с заключенными было грубое и невозможное», - говорится в документе.

Печерян, которых считали верными Советскому Союзу, ссылали на каторгу. Арестовали 1090 граждан, многие умерли в немецких застенках. Кроме того, оккупанты разграбили Псково-Печерский монастырь.

Согласно акту комиссии по расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников на территории Плюсского района, было убито 358 местных жителей.

В документе, в частности, говорится о том, что 14 января 1944 года в одной из деревень Плюсского района под командованием латыша захватчики согнали в дом и подожгли всех сельчан. Погибли 107 человек, включая 40 детей и 36 женщин.