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Общество

Архивисты опубликовали показания свидетеля о зверствах нацистов в Стругах Красных

13.08.2021 08:10|ПсковКомментариев: 1

Государственный архив Псковской области опубликовал в своих социальных сетях показания свидетеля о массовых расстрелах и издевательствах над жителями Струг Красных в годы Великой Отечественной войны.

Источник: Государственный архив Псковской области

В документе содержатся показания М. Н. Быкова, уроженца деревни Селище Стругокрасненского района, записанные 11 мая 1945 года.

«4 августа 1941 года в поселке Струги Красные к зданию кузницы было согнано население поселка и близлежащих населенных пунктов, приблизительно человек 500 всех возрастов. Под дулами автоматов их допрашивали: искали членов партии, работников советских учреждений, членов истребительных отрядов. Людей били палками; тех, кто падал, поднимали и били снова. Вечером этого же дня были расстреляны 12 человек. Среди них: зам. директора леспромхоза Кудрявцев, учитель Ямщиков, бухгалтер артели "Восход" Румянцев, работник банка Пухов, милиционер Лебедев, служащий райисполкома Кривошеев. Операцией руководил комендант комендатуры № 311 капитан Шиплер и его подчиненные», - следует из материалов.

По словам свидетеля, в марте 1942 года в Струги Красные прибыла новая комендатура № 705 во главе с капитаном Доскоциль, который активно боролся с партизанским движением.

«Людей расстреливали при малейшем подозрении за связь с партизанами. Осенью 1942 года было арестовано 4 цыганских семьи, среди них 6 детей только потому, что они "кочевники, живут в лесу, и обязательно должны помогать партизанам". Вместе с детьми их держали около двух месяцев в тюрьме, а потом все 14 человек были расстреляны и брошены в яму в лесу около конторы "Заготлен". 11 октября 1942 года эстонским отрядом были задержаны житель поселка Струги Красные Сидоров Василий Иванович и гражданин деревни Яблонец Цветков Николай. Их везли на подводе в жандармерию. На мосту через речку Сидоров прыгнул в реку. Его расстреляли, а труп плавал в реке еще несколько дней, Цветкова расстреляли позже. С января 1943 года руководство Струго-Красненским районом возглавил немецкий майор Гутгоф фельдкомендатуры № 189, который одновременно был командиром отрядов по борьбе с партизанским движением. Уничтожение мирных граждан продолжалось. По показаниям свидетеля в ноябре 1943 года были заживо сожжены в бане жители деревни Букино Салтыков Антон и его сосед; в январе 1944 года по дороге Струги Красные – Новоселье было расстреляно 50 человек: мужчин, женщин, детей, которых гнали в эвакуацию. Трупы оставались лежать на месте расстрела до весны», - сообщается в документе.

«Ошибочно будет считать, что в истории той войны давно уже пора поставить точку, - подчеркнули в госархиве. - Места многих массовых захоронений до сих пор не нанесены ни на одну карту, там не проведены изыскательные работы, не установлено количество погибших. А самое страшное, что виновные во многих этих преступлениях так и не понесли наказание, а потомки погибших так и не узнали о судьбе своих близких».

Теги: #Стругокрасненский район #Государственный архив Псковской области #Великая Отечественная война #без срока давности
Источник: Псковская Лента Новостей
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