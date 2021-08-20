Общество

Главы сельских поселений перестали бояться ТОСов — Валентина Понизовская

Главы сельских поселений перестали бояться ТОСОв. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщила председатель Ассоциации «Совет муниципальных образований Псковской области», глава Красногородского района Валентина Понизовская в рамках Международной конференции местных сообществ «Укрепляем мир общинами», которая проходит в Пскове 20 августа.

«Символично, что сегодня конференция проходит в регионе, в котором движению ТОСов всего три года. Это значит, что у нас взят хороший старт и есть перспективы для его развития, а они появляются тогда, когда и местные, и региональные власти уделяют направлению больше внимание», - отметила Валентина Понизовская.

Также она поделилась опытом развития движения ТОСов в Красногороском районе. Именно там в 2017 году был создан один из первых в регионе ТОСов. Сообщество появилось спонтанно благодаря инициативной группе граждан, неравнодушных к проблемам своего края.

«Начинали с благоустройства, уборки территории, своими силами отремонтировали помещение бывшего сельского клуба, открыли культурный центр, волость помогла с мебелью. Дальше — больше. Сейчас в районе 6 ТОСов, все активно работают», - рассказала Валентина Понизовская. А один ТОС «замахнулся» на федеральный уровень.

Главы сельских поселений перестали бояться ТОСов, когда поняли, что это и возможность привлечь средства на решение местных проблем, и мощный рычаг взаимодействия с жителями», - подчеркнула председатель Совета муниципальных образований Псковской области. В завершение она от имени глав районов поблагодарила губернатора Михаила Ведерникова и председателя областного Собрания Александра Котова за поддержку и внимание к теме ТОСов.