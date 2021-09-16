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Общество

Бюллетени после голосования в «красной зоне» псковской инфекционки будут обработаны

17.09.2021 11:43|ПсковКомментариев: 0

Бюллетени после голосования в «красной зоне» Псковской инфекционной больницы будут обработаны. Об этом сообщила заместитель председателя комитета по здравоохранению Псковской области Надежда Рагозина 17 сентября в информационном центре Избирательной комиссии Псковской области, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Одной из задач отрасли здравоохранения, по ее словам, является обеспечение возможности проголосовать гражданам, находящимся на стационарном лечении. Она будет предоставлена. Пункты голосования организованы с соблюдением всех требований, подчеркнула Надежда Рагозина.

В «красной зоне» инфекционной больницы проголосуют порядка 80 избирателей. Все бюллетени будут обработаны, чтобы избежать возможности дополнительного всплеска заболеваний.

Теги: #здравоохранение #выборы #инфекционная больница
Источник: Псковская Лента Новостей
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