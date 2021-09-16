Общество

В Себежском районе явка на выборах депутатов Госдумы на 15 часов составила 14,7%

В Себежском районе явка на 15 часов составила 14,7% на выборах депутатов Госдумы и 12,8% на выборах депутатов Псковского областного Собрания депутатов. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, такая информация озвучена 17 сентября в информационном центре Избирательной комиссии Псковской области.

Представители Локнянского и Пыталовского районов отметили, что выборы проходят в штатном режиме, нарушений нет. На участках присутствуют наблюдатели, члены комиссий с правом совещательного голоса, сотрудники полиции и Росгвардии.

О ситуации на выборах в Пскове сообщила глава города Елена Полонская. Она отметила, что на участках выдаются ручки и перчатки, у избирателей претензий к организации выборов нет. «Инциденты» в штатном режиме разобрали с избирательной комиссией Псковской области. По словам Елены Полонской, наблюдатели приходят и требуют протоколы, сотрудники избирательных комиссий ведут себя очень корректно.