Происшествия

Полиция ищет виновников погрома в Финском парке Пскова

Полиция ищет виновников погрома в Финском парке Пскова. Об этом сообщил первый заместитель главы городской администрации Борис Елкин в своем Instagram-аккаунте.

«Выехал в Финский парк, где сегодня ночью произошел акт вандализма: перевернуты скамейки и теннисный стол, разбиты и перевернуты урны, сломаны детские качели! Показательный пример, как люди "любят и ценят" город, в котором живут! Все, что делается во благо города, бесполезно, если есть хотя бы пара человек, которые так относятся к его имуществу. Сейчас управление городского хозяйства с подрядчиком восстанавливают последствия актов вандализма. Полиция ищет виновников ночного погрома».

Борис Елкин призвал всех неравнодушных граждан сообщать о фактах вандализма. «Только проявляя неравнодушие, мы сможем сделать наш город лучше и безопаснее», - резюмировал он.