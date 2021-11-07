Анастасия Повторейко прокомментировала необходимость детской вакцинации от коронавируса

Необходимость детской вакцинации от коронавируса прокомментировала главный врач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко.
Также врач ответила на вопрос о плюсах и минусах прививки при саркоидозе. По ее словам, эксперты ВОЗ отнесли саркоидоз к заболеваниям повышенного риска тяжелого течения COVID-19. «Вакцинация показана. Главное, чтобы саркоидоз был вне обострения. Рекомендую сдать АТФ перед вакцинацией для определения активности процесса», - посоветовала Анастасия Повторейко.
Говоря о выборе вакцины от коронавируса, она отметила: «Самая изученная и апробированная - ”Спутник V”».