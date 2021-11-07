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Общество

Анастасия Повторейко прокомментировала необходимость детской вакцинации от коронавируса

07.11.2021 10:00|ПсковКомментариев: 3

Необходимость детской вакцинации от коронавируса прокомментировала главный врач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко.

«Как и для всего врачебного сообщества, вопрос сложный. Но, учитывая как тяжело болеют дети из группы риска, в настоящее время — приоритетный», - заявила она в ответ на просьбу подписчика в инстаграм-аккаунте высказать свое мнение по этой теме.

Также врач ответила на вопрос о плюсах и минусах прививки при саркоидозе. По ее словам, эксперты ВОЗ отнесли саркоидоз к заболеваниям повышенного риска тяжелого течения COVID-19. «Вакцинация показана. Главное, чтобы саркоидоз был вне обострения. Рекомендую сдать АТФ перед вакцинацией для определения активности процесса», - посоветовала Анастасия Повторейко.

Говоря о выборе вакцины от коронавируса, она отметила: «Самая изученная и апробированная - ”Спутник V”».

Теги: #дети #вакцинация #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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