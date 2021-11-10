Более 80% сотрудников псковского «Горводоканала» привились от COVID-19

Более 80% сотрудников муниципального предприятия «Горводоканал» привились от коронавируса.. Об этом сообщил депутат Псковской городской Думы по одномандатному избирательному округу №11, директор «Горводоканала» Константин Болотин в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).
Также Константин Болотин сообщил, что с марта 2020 года по сегодняшний день на предприятии переболели коронавирусом более 60 человек.
«Но мы смогли сдержать рост, вовремя стали исполнять распоряжения Роспотребнадзора, отсекли лишние контакты на предприятии между подразделениями, ввели масочный режим. Также перестроили работу с населением, которое приходит к нам обсуждать те или иные проблемы. Мы не отказались от общения с людьми, а ввели контроль за процессом, дистанцировались от прямого общения», - добавил он.