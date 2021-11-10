Врач рассказал о вакцинации от COVID-19 беременных псковичек

Порядка 10 женщин в Псковской области вакцинировались от коронавируса во время беременности. Об этом на пресс-конференции сообщил и. о. главного врача Псковского перинатального центра Николай Красиков.
«Процент вакцинированных женщин не территории Псковской области невысокий. <...> На данный момент уровень вакцинации в области во время беременности не превышает 10 пациенток», - сказал врач.
По его словам, во всем мире на май 2021 года во время беременности привились около 150 тысяч женщин, в России — 10 тысяч.
На пресс-конференции выступила также главный внештатный акушер-гинеколог Псковской области Оксана Павлюк. Она подчеркнула, что главная профилактика инфицирования во время беременности — вакцинация.
«Если женщина заболеет во время беременности, послеродовой период протекает с большей настороженностью. Кроме того, высоки риски преждевременных родов, что не очень хорошо, ведь ребенок должен быть зрелый, доношенный, он должен родиться в срок. Мы с вами живем в условиях пандемии, и профилактика здесь одна — это вакцинация», - отметила Оксана Павлюк.