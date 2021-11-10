Общество

Власти Псковской области назвали документы, которые нужно предъявлять с QR-кодом

Вместе с QR-кодом необходимо предъявлять паспорт или военный билет. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«Общепит просит внести ясность по поводу документа, который нужно показывать вместе с QR-кодом. Показывать нужно документ, удостоверяющий личность. Согласно действующему законодательству, таким документом является паспорт или военный билет. Их необходимо предъявлять вместе с QR-кодом или справкой о вакцинации», - сказал Михаил Ведерников в обращении к жителям Псковской области, опубликованном в инстаграм-аккаунте главы региона.

Кроме того, губернатор заметил, что на территории страны на данный момент не сертифицированы зарубежные прививки, поэтому иностранный QR-код в Псковской области будет недействительным.

В своем видеообращении Михаил Ведерников также ответил на вопрос людей, которые имеют медицинский отвод от вакцинации. По его словам, вопрос о том, когда медотвод станет основанием для выдачи QR-кода, непростой. «Быстрого решения тут не будет. Для этого нужно принять целый комплекс мер, предусматривающий защиту не только людей с медотводом, но и всех окружающих», - подчеркнул глава региона.

«Проработкой этой темы уже занимаются на уровне правительства (как и сертификацией иностранных вакцин), но в ближайшие месяцы окончательного решения ждать не стоит. Думаю, оно будет в следующем году и не раньше начала февраля. До тех пор допуск во все учреждения будет по QR-коду по вакцинации или по факту выздоровления от COVID. Остальным придется систематически делать ПЦР-тесты», - подвел итог Михаил Ведерников.

Он добавил, что такая мера обеспечивает необходимый уровень безопасности для окружающих, хотя она «крайне дискомфортна для людей с медотводом». «Понимание проблемы есть, и ей уже занимаются», - заключил губернатор.

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Ранее сообщалось, что правительство направило в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на некоторых видах транспорта. Предлагаемые решения – экстренная мера на фоне сложной ситуации с коронавирусом.