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Общество

«Спутник»-фри: все, что вы хотели узнать о медотводах в Псковской области

15.11.2021 09:00|ПсковКомментариев: 0

До недавних пор порядок и формат медотвода от вакцинации против COVID-19 в России законодательно не были определены. Однако введение QR-кодов во многих регионах обострило множество вопросов у тех, кто претендует на медотвод или уже получил его. Мы выяснили, кому сейчас разрешено не вакцинироваться от коронавирусной инфекции, кто и как оформляет соответствующие документы, как должен реагировать работодатель на справку о медотводе, а заодно узнали в региональном комитете по здравоохранению, при каких условиях будут отменены QR-коды в Псковской области.

 

Гиперчувствительным просьба не беспокоиться

Медотводы могут быть долгосрочными (или абсолютными) и краткосрочными. В первом случае оснований для получения медицинского отвода от COVID-вакцинации всего два - тяжелая аллергическая реакция и гиперчувствительность к компонентам вакцин. К тяжелым аллергическим реакциям относят, например, отек Квинке и анафилактический шок после введения какой-либо вакцины ранее (при этом пищевая аллергия, аллергия на пыльцу или пыль, а также крапивница не являются противопоказаниями к вакцинации, так как российские вакцины гипоаллергенны). В этом случае необходимо обратиться к аллергологу, пройти обследование, и, если опасения подтвердятся, получить медотвод.

Гиперчувствительность к компонентам вакцин (например, гидроокиси алюминия в случае вакцины «ЭпиВакКорона») по проявлению очень похожа на аллергию, однако отличается от нее тем, как реагирует иммунитет. Гиперчувствительность можно выявить перед прививками - у врача-аллерголога или у терапевта при опросе перед введением вакцины.

Что касается временных оснований для медотвода, то, как сообщили в комитете по здравоохранению региона, отвечая на запрос Псковской Ленты Новостей, перечень этих причин постоянно корректируется. Но основными на данный момент являются острые инфекционные заболевания, хронические заболевания в стадии обострения, а также некоторые состояния, сопровождающиеся иммунодефицитом.

Конкретную информацию о таких случаях можно найти, например, на портале стопкоронавирус.рф. Допустим, если человек пришел в пункт вакцинации в нестабильном состоянии - у него «скачет» уровень сахара в крови, температура выше 37 градусов или общее вирусное недомогание - его отправят домой, на поправку. При наличии хронических заболеваний необходима ремиссия в течение одного месяца до прививки.

По данным псковского Роспотребнадзора, на неделе с 1 по 7 ноября заболеваемость ОРВИ и гриппом по сравнению с предыдущей неделей уменьшилась на 22,9% и составила 58,3 на 100 тыс. населения, зарегистрировано 3650 случаев. Заболеваемость ОРВИ и гриппом выше недельного порогового уровня по населению в целом на 1,1%, превышение эпидпорога регистрируется 24 неделю подряд.

При некоторых тяжелых хронических заболеваниях российские вакцины «применяются с осторожностью», как это указано в инструкциях к ним. К таким болезням в случае со всеми вакцинами относятся хронические заболевания печени и почек, эпилепсия и другие тяжелые заболевания центральной нервной системы, заболевания сердечно-сосудистой системы (например, миокардит) и тяжелые заболевания системы кроветворения. Это означает, что в прививочном кабинете в случае сомнений пациента могут направить на предварительную консультацию к профильному лечащему врачу (например, гематологу, кардиологу, эндокринологу и т. д.). Если профильный специалист посчитает состояние пациента нестабильным, то также оформит временный медотвод - до стабилизации состояния здоровья.

Справка по образцу

Каким бы ни был медотвод, краткосрочным или абсолютным, он должен быть легитимным. Для этого необходимо учесть несколько факторов. Медотвод оформляется строго по решению врачебной комиссии медицинской организации. Его можно получить в любой медицинской организации вне зависимости от ее организационно-правовой формы.

Медицинская справка о медотводе должна быть заверена печатью и подписью лечащего врача и главного врача медучреждения, без этого справка не будет считаться действительной. В документе необходимо указывать фамилию, имя, отчество пациента, дату его рождения, диагноз, из-за которого он получает медицинский отвод, срок его действия, а также место предоставления справки. Временный медотвод от ковид-вакцинации не должен превышать 30 дней.

«Если медотвод длительный, то решение принимает только иммунологическая комиссия, в который наблюдается этот пациент, - подчеркнула председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове. - Должно быть не менее двух подписей. Иногда доходит до трёх. Это не бюрократия. Есть порядок организации врачебных комиссий».

Справки, которые «непонятно кем и когда выписаны», являются нелегитимными, а значит, не являются условием медотвода от вакцинации.

На данный момент комитет не владеет информацией по количеству медотводов, выданных в Псковской области. Похоже, такая статистика не ведется и на федеральном уровне - по крайней мере, сведения о ней в СМИ мы не обнаружили.

Билетик в кино

С введением в регионе QR-кодов жители с медотводами оказались в двусмысленном положении: с одной стороны, они не могут вакцинироваться, с другой - перед ними закрылись двери библиотек и кафе. Как говорится, и рад бы в рай, да справки нет. Кто-то реагировал спокойно, соглашаясь с рекомендацией не подвергать себя дополнительным рискам, кто-то недоумевал, какие угрозы может представлять полупустой зал библиотеки в сравнении с салоном автобуса в «час пик». 

В итоге на прошлой неделе в «ковидный» указ губернатора Псковской области были внесены изменения, которые частично сняли вполне резонные вопросы людей с медотводами. Документ разрешил им посещение спектаклей и концертов, кафе и библиотек, фитнес-залов и бассейнов при наличии одновременно двух документов: медицинской справки и отрицательного ПЦР-теста. Последний должен быть получен не ранее чем за три дня до посещения объекта или мероприятия.

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Кроме того, непростую тему выдачи QR-кодов для жителей с противопоказаниями от COVID-прививки затронул в своем недавнем видеообращении глава региона Михаил Ведерников. Он признал, что действующие на сегодняшний день меры «крайне дискомфортны для людей с медотводом», и сообщил, что проработкой этой темы уже занимаются на уровне правительства.

«Быстрого решения тут не будет. Для этого нужно принять целый комплекс мер, предусматривающий защиту не только людей с медотводом, но и всех окружающих», - подчеркнул он, .

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Уволить нельзя оставить

Обязательная вакцинация поставила в тупик многих работодателей: если с отказниками все более-менее прозрачно, то что делать с теми, у кого на руках официальный медотвод?

Во время ежегодной прямой линии, которая прошла в июне этого года, президент России Владимир Путин однозначно ответил: требовать от сотрудников с медицинским отводом вакцинировать от коронавируса под угрозой увольнения незаконно. Напомним, к главе государства обратился житель Москвы Евгений Цветков, который рассказал, что у его супруги - преподавателя в одной из столичных школ - есть медицинский отвод из-за давнего хронического заболевания. Однако директор школы не принимает его и «требует до 15 июля предоставить документы о вакцинации» от коронавируса, «в противном случае ее обещают уволить».

«Если есть медотвод по медицинским соображениям, требовать вакцинации никто не имеет права, - сказал тогда глава государства. - Я думаю, что просто директор школы, где работает ваша супруга, не знает об этом. Вот, надеюсь, что это услышит и вот эти требования незаконные снимет».

Такую же позицию нам озвучили в комитете по здравоохранению Псковской области, ссылаясь на пункт 3 постановления и.о. главного государственного санитарного врача по Псковской области Е.В.Припутенко от 08.10.2021 № 27 «О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям»: работодатель не должен отстранять сотрудника от работы, если у последнего имеются противопоказания к вакцинации против COVID-19 и медотвод.

Так что в нашем подзаголовке запятую смело можно ставить после слова «нельзя».

Конечно, подавляющее большинство псковичей сейчас волнует, когда же в регионе отменят систему QR-кодов. Как сообщили нам в региональном комитете по здравоохранению, это возможно «при улучшении санитарно-эпидемиологической обстановки на основании соответствующего предписания главного государственного санитарного врача по Псковской области».

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На данный момент принято решение о продлении действия системы QR-кодов по 30 ноября. Но рискнем предположить, что и в новый год мы войдем с теми же правилами игры. Такой вывод логичен, исходя из реплики губернатора Ведерникова о сроках решения вопроса выдачи QR-кодов жителям с медотводами от прививки. «Думаю, оно будет в следующем году и не раньше начала февраля, - заметил Михаил Ведерников. - До тех пор допуск во все учреждения будет по QR-коду по вакцинации или по факту выздоровления от COVID. Остальным придется систематически делать ПЦР-тесты».

Елена Никитина

Источник: Псковская Лента Новостей
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COVID-19 в Псковской области превысило 5,5 тысяч Привитый от коронавируса глава Печорского района поделился ощущениями Медик рассказал, обязателен ли анализ на антитела перед прививкой от коронавируса Псковские инфекционисты объяснили случаи заражения COVID-19 после прививки Михаил Ведерников: Псковичи не отказываются от вакцинации из-за веры в теории заговора Всем ребятам пример: кто из псковских ВИПов привился от COVID-19 Более 700 жителей Псковской области привились от COVID-19 Глава Великих Лук планирует привиться от коронавируса Вакцинация от COVID-19 идет в районах Псковской области Национальная гордость вместо иммунитета Массовые заявки на вакцинацию от COVID-19 принимаются в Псковской области В облздраве назвали противопоказания к вакцинации от COVID-19 Минздрав изменил сроки вакцинации для переболевших коронавирусом Справиться с COVID-19 можно на год быстрее при повсеместной вакцинации - Игорь Савицкий На госуслугах стала доступна запись на вакцинацию от COVID-19 Реплика Донецкого: Звезда ковида Россияне смогут узнавать результаты теста на COVID-19 через портал госуслуг Псковские врачи рассказали, когда можно делать прививку переболевшим COVID-19 Массовая вакцинация населения от COVID-19 начинается в России В Великих Луках прививают от COVID-19 Псковский губернатор сделает прививку от коронавируса Глава Минздрава опроверг возможность не носить маски после прививки от COVID-19 Псковский врач рассказал о рисках применения вакцины от COVID-19 для онкобольных Псковичи поделились впечатлениями от вакцинации от COVID-19 Вакцина от ковидиотизма Представлен алгоритм вакцинации от коронавируса в Псковской области Пункты вакцинации от COVID-19 будут развернуты в каждом медучреждении Псковской области 3000 доз вакцины от COVID-19 распределят в Псковской области в ближайшие дни Началась вакцинация личного состава псковской дивизии от коронавируса COVIDная метка Регионам поручили увеличить число пунктов вакцинации от коронавируса Избирком обратится к Михаилу Ведерникову с просьбой о приоритетной вакцинации Массовая вакцинация от коронавируса начнется в России с 18 января Названы противопоказания для вакцинации от коронавируса Псковские медики рассчитывают на массовую вакцинацию от COVID-19 в ближайшее время
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14.11.2021, 10:550 Страдающего потерей памяти мужчину продолжают разыскивать в Псковском районе 14.11.2021, 10:350 Почти на неделю закроется для транспорта участок улицы Кузбасской Дивизии в Пскове 14.11.2021, 10:152 Стало известно, какие подарки получат финалистки конкурса «Мисс и Миссис Псков 2021» 14.11.2021, 09:501 Интерактив: Не по-братски ведут себя псковичи
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13.11.2021, 15:130 Псковский отдел специального назначения «Зубр» отмечает 30-летний юбилей 13.11.2021, 14:534 Асфальтировать улицу Поземского в Пскове планируют начать весной 13.11.2021, 14:324 Ученые определили моментально снижающий артериальное давление напиток 13.11.2021, 14:121 Более 40 псковичей пополнили ряды партии «Справедливая Россия — За правду»
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