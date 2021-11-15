Общество

Псковский депутат-яблочник Николай Кузьмин проиграл суд «Формозе ИТ»

Депутат Собрания Завеличенской волости Псковского района от партии «Яблоко» Николай Кузьмин проиграл суд о защите чести и достоинства «Формозы ИТ». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил представитель компании Юрий Ефремов.

Суд удовлетворил иск «Формозы ИТ» к Николаю Кузьмину и обязал его дать опровержение своих публикаций в тех же источниках, где он первоначально размещал информацию, - на странице в социальной сети «ВКонтакте» и в своем телеграм-канале. Сделать это депутат-яблочник должен в течение 7 дней с момента вступления в силу решения суда и продержать данные публикации на протяжении 3 месяцев.

Кроме того, с Николая Кузьмина взыскали расходы на проведение судебно-лингвистической экспертизы, которая проводилась в рамках судебного процесса по ходатайству сторон. В дальнейшем, по окончании дела, «Формоза ИТ» предполагает взыскать с ответчика судебные расходы.

«Лингвистическая экспертиза показала, что высказывания Николая Кузьмина носят негативный характер и направлены на то, чтобы очернить репутацию "Формозы". Они не имеют под собой никаких правовых оснований и не подтверждены материально. В ходе процесса Кузьмин не смог предоставить фактических доказательств в подтверждение своих высказываний», - рассказал Юрий Ефремов.

Компания ожидала положительную перспективу решения судебного вопроса, подчеркнул представитель «Формозы ИТ».

«Никаких "откатов" компания никуда не направляла и договорные аукционы не проводила. Тем не менее, Николай Кузьмин высказывался о намерении подавать апелляцию и обжаловать решение Арбитражного суда. Будем ждать опровержения или апелляционной жалобы», - заключил Юрий Ефремов.

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Напомним, весной этого года Николай Кузьмин в своих публикациях в социальных сетях обратил внимание на несколько контрактов по закупке мебели для детской музыкальной школы №1 города Пскова. Каждый контракт - до 600 тысяч рублей. Он предположил, что дело в дроблении ради закупок у единственного поставщика без проведения аукциона, и подал жалобу в прокуратуру, после чего было возбуждено административно производство, также материалы были переданы в УФАС.