Общество

Заявку на участие в конкурсе новогоднего украшения зданий подала псковская страховая компания

Использовать корпоративный зеленый цвет в новогоднем декоре здания решили сотрудники псковского филиала страховой компании «РЕСО-Гарантия». Заявка на участие в конкурсе новогоднего оформления фасадов зданий Пскова поступила в номинации «Лучшее праздничное оформление предприятий сферы торговли, сервиса и услуг в отдельно стоящих зданиях и сооружениях».

Украшенный офис компании находится на улице Первомайской, 30 в областном центре.

Напомним, МП города Пскова «Парки и Ярмарки» и Псковская Лента Новостей при поддержке администрации Пскова проводят конкурс на лучшее праздничное оформление фасадов зданий и прилегающих к ним территорий к новому 2022 году и Рождеству.

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Заявки на конкурс принимались с 1 по 26 декабря. Следующим этапом станет объезд конкурсной комиссии заявленных объектов. В каждой номинации будет два победителя: одного определит конкурсная комиссия, а второй станет известен после голосования на страницах ЭПИ «Псковская лента новостей».

Награждение победителей состоится 14 января 2022 года в администрации города Пскова.