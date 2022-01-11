Число ревакцинированных от COVID-19 псковичей за сутки не изменилось

Никто в Псковской области не ревакцинировался от коронавируса за прошедшие сутки, 10 января. За все время данную процедуру в регионе прошли 31 761 человек. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников.
«Записывайтесь на вакцинацию и ревакцинацию, чтобы защитить свое здоровье и сдержать распространение коронавируса», - написал Михаил Ведерников в своем инстаграм-аккаунте.
За прошедшие сутки в Псковской области первым компонентом вакцины привились 750 человек, всего - 267 333. Завершили вакцинацию в регионе 267 056 человек, 626 из них сделали вторую прививку 10 января.
Как сообщалось ранее, начальник регионального управления Роспотребнадзора, главный санитарный врач области Александр Нестерук допустил, что в Псковскую область уже могли завести штамм инфекции «омикрон».