Сроки поставки вакцины «Спутник Лайт» в Псковскую область неизвестны — Гаращенко

Комитет по здравоохранению Псковской области не располагает сведениями о сроках поставки в регион вакцины «Спутник Лайт». Об этом сообщила председатель комитета Марина Гаращенко, отвечая на вопрос, опубликованный на сайте губернатора.
«В Печорах невозможно сделать ревакцинацию, так как отсутствует вакцина "Спутник Лайт". Где в Пскове можно сделать ревакцинацию этой вакциной?» - поинтересовался мужчина.
Марина Гаращенко ответила, что, согласно временным методическим рекомендациям Минздрава, вакцинация и повторная вакцинация против COVID-19 взрослого населения проводится любыми вакцинами, зарегистрированными на территории РФ.
«Конкретное решение о необходимости введения той или иной вакцины против новой коронавирусной инфекции COVID-19, в том числе и при ревакцинации, принимает лечащий врач в зависимости от наличия/отсутствия хронических заболеваний, степени риска заболевания, а также от выявленных противопоказаниях к другим вакцинам», - пояснила она.
Председатель комитета сообщила, что распределение вакцин по регионам РФ ведется на уровне Минздрава. «Информацией о сроках поставки в регион вакцины "Спутник Лайт" комитет по здравоохранению Псковской области не располагает», - резюмировала она.
Напомним, в конце прошлого года стало известно о том, что в Псковской области пришло в негодность почти 45 тысяч доз вакцины от коронавируса из-за выхода из строя морозильной установки. Оказалось испорчено 33 310 доз «Спутника V» и 11 500 доз «Спутника Лайт».
15 января 2022 года губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил, что в регион поступило 42 000 доз «Спутник V» и 8 100 доз «ЭпиВакКороны».
Информация о поставке вакцины «Спутник Лайт» не поступала.