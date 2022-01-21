Общество

Губернатор призвал псковичей привиться до наступления пика заболеваемости COVID-19

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников призвал жителей региона вакцинироваться от коронавируса в ближайшее время, чтобы успеть защититься от болезни до наступления пика заболеваемости.

«Скорость прививочной кампании после новогодних праздников восстанавливается, но достаточно медленно. Успейте защитить себя и своих близких до наступления пика заболеваемости!» - написал Михаил Ведерников в своем инстаграм-аккаунте.

За прошедшие сутки первую прививку от COVID-19 в Псковской области сделали 879 человек, всего - 276 071. Завершили вакцинацию в регионе на данный момент 273 318 человек, 67 из них привились вторым компонентом вакцины 21 января.

Ревакцинированы в области 34 287 человек, за прошедшие сутки повторно привились 362 из них.

Использовали в Псковской области на данный момент 81,3% поступившей вакцины.

Ранее сообщалось, что в регионе продолжает нарастать динамика распространения заболеваемости. Случаи заражения COVID-19 выявили и среди сотрудников областной администрации.