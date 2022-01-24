Общество

Факты заражения омикрон-штаммом COVID-19 выявили в семи районах Псковской области

Факты заражения омикрон-штаммом коронавируса выявили в семи районах Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону.

Больше всего заразившихся новым штаммом в Пскове - 16 человек, далее идет Новосокольнический район - пять человек, в Великих Луках «омикрон» подтвердился у трех заболевших, в Пушкиногорском районе - у двух. По одному случаю заражения зафиксировали в Красногородском, Гдовском и Себежском районах.

В целом на неделе с 17 по 23 января заболеваемость коронавирусом в области выросла по сравнению с предыдущей неделей на 41,3% (на 319 случаев) и составила 1091 случай (на предыдущей неделе – 772 случая). 949 случаев проходят в форме ОРВИ, 127 – в форме внебольничной пневмонии, кроме того, выявлено 15 случаев бессимптомного течения инфекции.

В ведомстве заметили, что заболеваемость за неделю в Псковской области ниже заболеваемости по РФ на 15,5%.

По возрастной структуре наибольшая заболеваемость отмечается в группе от 30 до 49 лет - 29,5% от общего числа зарегистрированных случаев за неделю (322 случая).

В остальных группах:

50-64 года - 23,9% (261 случай);

лица в возрасте 65 лет и старше – 21,4% (234 случая);

дети до 17 лет - 15,7% (171 случай);

18-29 лет - 9,5% (103 случая).

В десяти муниципальных образованиях заболеваемость выше среднеобластного уровня. Это Локнянский, Порховский, Новосокольнический, Стругокрасненский, Псковский, Опочецкий, Невельский, Бежаницкий Гдовский районы и город Великие Луки.

«Из ФБУН НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора 24 января была получена информацию о выделении в 29 пробах штамма "Омикрон" вируса SARS-CoV-2. Данные пробы были взяты у граждан Псковской области. Всего в научный институт было направлено 162 пробы», - рассказали в ведомстве.

Удельный вес инфицированных «Омикроном» составил почти 18%. 25 случаев проходят в форме ОРВИ, три - в форме внебольничной пневмонии, также выявлен один случай бессимптомного течения инфекции.