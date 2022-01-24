Факты заражения омикрон-штаммом COVID-19 выявили в семи районах Псковской области

Факты заражения омикрон-штаммом коронавируса выявили в семи районах Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону.
Больше всего заразившихся новым штаммом в Пскове - 16 человек, далее идет Новосокольнический район - пять человек, в Великих Луках «омикрон» подтвердился у трех заболевших, в Пушкиногорском районе - у двух. По одному случаю заражения зафиксировали в Красногородском, Гдовском и Себежском районах.
В целом на неделе с 17 по 23 января заболеваемость коронавирусом в области выросла по сравнению с предыдущей неделей на 41,3% (на 319 случаев) и составила 1091 случай (на предыдущей неделе – 772 случая). 949 случаев проходят в форме ОРВИ, 127 – в форме внебольничной пневмонии, кроме того, выявлено 15 случаев бессимптомного течения инфекции.
В ведомстве заметили, что заболеваемость за неделю в Псковской области ниже заболеваемости по РФ на 15,5%.
По возрастной структуре наибольшая заболеваемость отмечается в группе от 30 до 49 лет - 29,5% от общего числа зарегистрированных случаев за неделю (322 случая).
В остальных группах:
В десяти муниципальных образованиях заболеваемость выше среднеобластного уровня. Это Локнянский, Порховский, Новосокольнический, Стругокрасненский, Псковский, Опочецкий, Невельский, Бежаницкий Гдовский районы и город Великие Луки.
Удельный вес инфицированных «Омикроном» составил почти 18%. 25 случаев проходят в форме ОРВИ, три - в форме внебольничной пневмонии, также выявлен один случай бессимптомного течения инфекции.