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Общество

Александр Котов о модернизации первичного звена здравоохранения

27.01.2022 18:12|ПсковКомментариев: 0

Сегодня, 27 января, в Псковском областном Собрании состоялся первый в этом году парламентский час, посвященный региональной программе модернизации первичного звена здравоохранения. Исчерпывающий доклад парламентариям представила руководитель областного комитета по здравоохранению Марина Гаращенко. Председатель Псковского областного Собрания Александр Котов в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей объяснил, почему реализацию программы рассмотрели в ходе парламентского часа, и есть ли вероятность, что следующая сессия пройдет в таком же формате — с выступлениями фракций.

 

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

- Александр Алексеевич, сегодня в Псковском областном Собрании в ходе парламентского часа обсудили реализацию программы модернизации первичного звена здравоохранения Псковской области. Почему была выбрана именно эта тема?

- Выбрали эту тему потому, что поступало много обращений от граждан по поводу оказания медицинской помощи в первичном звене — это работа фельдшерско-акушерских пунктов, скорой медицинской помощи. Кроме того, эту тему выбрали в связи с тем, что это одно из направлений национального проекта «Здравоохранение». В рамках реализации этой программы запланировано очень много мероприятий — это строительство новых ФАПов, врачебных амбулаторий, офисов врачей общей практики, ремонт лечебных учреждений, закупка современного медицинского оборудования. Безусловно, все это повысит качество оказания медицинской помощи. Программа предусматривает поступление достаточно большого объема финансовых средств до 2025 года.

Мероприятия, связанные с капитальными вложениями, полностью не исчерпывают решение проблем, накопившихся в здравоохранении. Мы это видим по обращениям граждан.

По моему мнению, очень важное значение имеет система организации медицинской помощи. Было бы хорошо, когда граждане, обращаясь за оказанием медицинской помощи, четко бы получали направление к специалисту, диагноз и соответствующее лечение. Пока, к сожалению, в этом много проблем. Наверное, это связано и с нехваткой специалистов — у нас дефицит врачей и среднего медицинского персонала. Также это может быть связано с организацией лечебного процесса.

В этом направлении работает областной комитет по здравоохранению. Губернатор контролирует эту работу. И мы, депутаты, со своей стороны оказываем посильную помощь.

Сейчас, когда столкнулись с распространением коронавируса, сложно говорить об организации плановой медицинской помощи в том виде, в котором она должна быть. Но мы должны смотреть в будущее. Когда-то закончится пандемия, и нужно сделать все, чтобы наши граждане, если им потребуется лечение, четко и своевременно получали медицинскую помощь.

- Полный ли, исчерпывающий ли доклад сегодня представила руководитель областного комитета по здравоохранению Марина Гаращенко? И как вы оцениваете взаимодействие между Псковским областным Собранием депутатов и комитетом по здравоохранению?

- За такой короткий промежуток времени сложно в подробностях осветить все вопросы, которые сегодня возникают в работе здравоохранения. Но все, что касается первичного звена, на мой взгляд, раскрыто достаточно полно. Депутаты задали очень много вопросов и получили на них ответы.

У нас очень конструктивное взаимодействие со всеми органами исполнительной власти Псковской области, в том числе и с комитетом по здравоохранению. По некоторым вопросам обращаемся и к губернатору, который приходит в Псковское областное Собрание, чтобы обсудить актуальные проблемы, которые через депутатов транслируют граждане. В этом плане работа построена очень хорошо.

Помимо этого, депутаты, которые работают в своих одномандатных округах, могут обращаться в комитет по здравоохранению напрямую. Частные вопросы можно решать, обращаясь в комитет. Нам всегда идут навстречу, за что коллегам большое спасибо.

- Есть ли вероятность, что следующая сессия пройдет в таком формате, как сегодня — с парламентским часом и выступлениями фракций?

- Если будет приемлемый уровень заболеваемости коронавирусом, то будем продолжать работать в таком же формате. Если будет резкий рост заболеваемости, придется вводить ограничительные меры. Стремление к тому, чтобы в очном режиме проводить наши заседания, парламентские часы, выступления в рамках «десятиминуток» по самым актуальным вопросам, у нас есть. Будем двигаться в этом направлении.

Беседовал Михаил Синёв

Теги: #псковское областное собрание
Источник: Псковская Лента Новостей
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