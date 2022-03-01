Михаил Ведерников: Общими усилиями нужно оперативно завершить прививочную кампанию

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников призвал жителей региона активнее прививаться, чтобы оперативно завершить прививочную кампанию от COVID-19.
За прошедшие сутки в Псковской области первую прививку от коронавируса сделали 86 человек, всего - 290 674. Полностью завершили курс вакцинации в регионе на данный момент 288 679 человек (+93). Ревакцинировались в области 44 685 человек (+31), использовали 80,4% поступившей вакцины.
Напомним, привить 80% взрослого населения Псковской области от COVID-19 планировали к началу 2022 года.
Ранее сообщалось, что в отделении Псковской областной психиатрической больницы №2 в деревне Суханово Великолукского района выявили новый очаг коронавируса.