В Псковской области выполнили 72% плана вакцинации от коронавируса

72% плана вакцинации от коронавируса выполнили в Псковской области. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников.
За прошедшие сутки первую прививку от COVID-19 в Псковской области сделали 223 человека, всего - 290 897. Двумя компонентами вакцины в регионе привились всего 289 040 человек (+361). Ревакцинировались в области 44 918 человек (+233). Использовали в регионе на данный момент 80,5% поступившей вакцины.
Напомним, за прошедшие сутки в Псковской области выявили 917 новых случаев заражения коронавирусом.
Ранее сообщалось, что привить 80% взрослого населения Псковской области от COVID-19 планировали к началу 2022 года.