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Общество

Александр Котов о контроле экономических процессов, борьбе с борщевиком и об увеличении зарплат полицейским

31.03.2022 18:23|ПсковКомментариев: 0

Сегодня, 31 марта, состоялась очередная сессия Псковского областного Собрания депутатов. Парламентарии не только приняли решение об отмене двуглавой модели управления Псковом и заслушали председателя профильного комитета об исполнении программы капремонта в регионе, но и поддержали ряд важных инициатив. Спикер регионального парламента Александр Котов в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей рассказал о решении направить обращение в Минсельхоз о разработке федеральной целевой программы по борьбе с борщевиком, о поддержке предложения татарстанских коллег об увеличении зарплаты сотрудникам полиции, о необходимости передачи полномочий по отлову бездомных животных муниципалитетам и о контроле экономических процессов.

 

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

- Александр Алексеевич, сегодня принято решение направить в Минсельхоз обращение о разработке федеральной целевой программы по борьбе с борщевиком. Будете ли искать поддержку у остальных субъектов страны?

- Да, обязательно будем искать поддержку у других регионов, потому что эта проблема актуальна не только для Псковской области. У нас практически весь Северо-Запад подвержен распространению этого сорного растения. Нужно объединять усилия, чтобы был существенный результат в борьбе с борщевиком.

- Также депутаты поддержали предложение татарстанских коллег об увеличении зарплаты сотрудникам полиции. Сможет ли это остановить отток кадров из органов внутренних дел и привлечь новых? Актуально ли это для Псковской области?

- В обращении коллег идет речь не только о повышении зарплаты сотрудникам полиции, но и социальных и материальных гарантиях. В их числе компенсация средств за наём жилья. Как известно, у органов внутренних дел существует и жилищная проблема.

Конечно, такое предложение повлияет на ситуацию. Сегодня мы констатируем, что во многих субъектах Российской Федерации есть недобор кадров. И всё это напрямую связано.

Мы выступаем за то, чтобы объем социальных и материальных гарантий увеличился. Это поможет сохранить кадры, которые сегодня работают в органах внутренних дел, и привлечь в будущем новых, чтобы сократить некомплект.

- Сегодня депутаты передали полномочия по отлову животных районам. Выиграют ли от этого муниципалитеты? Учитывая, что и комитет по ветеринарии неплохо справлялся - на парламентских комитетах руководитель органа исполнительной власти Вера Баданина отчитывалась об уменьшении случаев нападения собак на людей.

- Не так важно, на каком уровне занимаются выполнением этих полномочий. Важен конечный результат. На уровне органов местного самоуправления можно более эффективно организовать эту работу. Потому что каждый раз это происходит на территории и в границах муниципального образования. С уровня области этим заниматься сложнее. Органы местного самоуправления заинтересованы как никто другой, чтобы случаев, связанных с агрессивным поведением бродячих собак, не было. Думаю, эффективная работа органов местного самоуправления позволит изменить ситуацию в этой части. Поэтому решение принято правильное.

Кроме того, будут переданы необходимые денежные средства в виде субвенций на исполнение этих полномочий.

- Уделяет ли региональный парламент внимание ситуации с необоснованным повышением цен на товары? Планируется ли провести парламентский час на эту тему?

- Вопросы экономики в поле зрения областного Собрания. Постоянно в рабочем режиме этим занимаемся. Планируем в ближайшее время рассмотреть вопрос о поддержке малого и среднего предпринимательства, уже частично начали эту работу. Здесь мы работаем совместно с органами исполнительной власти региона, губернатор лично контролирует этот вопрос. Кроме того, работает оперативный штаб, посвященный устойчивой работе экономики. Все предложения, которые будут звучать, нами будут рассмотрены. И, соответственно, будут приняты меры: поправки в региональный закон или это будет инициатива, связанная с изменением федерального законодательства. При этом ежедневно ведется работа с федеральным оперативным штабом по устойчивой работе экономики страны.

Регулирование цен — спорный путь. Наверное, нужно думать не о том, чтобы ограничивать цены, а о том, чтобы как можно больше товара поступало на рынки, и тогда эти рыночные экономические механизмы сами будут способствовать регулированию цен.

Беседовал Михаил Синёв

Теги: #псковское областное собрание
Источник: Псковская Лента Новостей
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