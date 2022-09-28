Общество

Стало известно, могут ли мобилизовать солдата-срочника

Солдата-срочника, у которого срок службы по призыву заканчивается в октябре 2022 года, могут мобилизовать только после его увольнения в запас, сообщает Telegram-канал «Объясняем.рф».

Кроме того, эксперты отметили, что почтальонов в сельской местности могут мобилизовать на общих основаниях, а вот граждане, находящиеся под административным надзором после освобождения из мест лишения свободы, где отбывали наказание по тяжкой статье, не подлежат мобилизации.

Россиянам также напомнили приоритетный порядок призыва по возрасту:

рядовые и сержанты — до 35 лет;

младшие офицеры — до 50 лет;

старшие офицеры — до 55 лет.

Предельный возраст призыва:

для рядового и сержантского состава — до 50 лет;

младшие офицеры — до 60 лет;

старшие офицеры — до 65 лет.

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Напомним, в региональное отделение «Народного фронта» поступило порядка 30 обращений об ошибках при частичной мобилизации.