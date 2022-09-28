Стало известно, могут ли мобилизовать солдата-срочника

Солдата-срочника, у которого срок службы по призыву заканчивается в октябре 2022 года, могут мобилизовать только после его увольнения в запас, сообщает Telegram-канал «Объясняем.рф».
Кроме того, эксперты отметили, что почтальонов в сельской местности могут мобилизовать на общих основаниях, а вот граждане, находящиеся под административным надзором после освобождения из мест лишения свободы, где отбывали наказание по тяжкой статье, не подлежат мобилизации.
Россиянам также напомнили приоритетный порядок призыва по возрасту:
Предельный возраст призыва:
Напомним, в региональное отделение «Народного фронта» поступило порядка 30 обращений об ошибках при частичной мобилизации.