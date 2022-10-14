Восьмерых сотрудников «Псковавтодора» мобилизовали

Восьмерых сотрудников ГБУ ПО «Псковавтодор» мобилизовали. Об этом сообщил врио председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислав Стармолотов на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
Фото: Станислав Стармолотов
Он рассказал, что 15 октября совместно с руководителем «Псковавтодора» Павлом Кипрушевым навестил мобилизованных сотрудников, чтобы поздравить их с наступающим профессиональным праздником – Днем работников дорожного хозяйства.
«Лично пообщались с каждым и передали им продукты первой необходимости, средства личной гигиены, а также выразили слова благодарности и поддержки. Настрой у ребят боевой. Уверен, они с честью выполнят свой воинский долг», - прокомментировал председатель комитета.
Напомним, что губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил о том, что с предприятия могут мобилизовать не более 30% сотрудников.