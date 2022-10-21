Актуализация мобилизационных ресурсов проходит в Псковской области

Мобилизационная кампания в Псковской области идёт организованно, в настоящее время выполняются задачи по актуализации мобилизационных ресурсов, сообщил губернатор Михаил Ведерников на заседании призывной комиссии по частичной мобилизации в пятницу, 21 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.
Фото: пресс-служба правительства Псковской области
«Несмотря на все сложности диалог между участниками процесса налажен. Взаимодействие отработано, ошибки первых двух недель приняты во внимание, и в настоящий момент, скорее, являются исключением», - заметил Михаил Ведерников.
Он добавил, что ведётся работа с обращениями граждан. С 21 сентября в правительство области их поступило более 800.